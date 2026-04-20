Šest članova posade američkog broda nestalo posle tajfuna u Pacifiku

ŠEST članova posade vode se kao nestali nakon što se brod koji je plovio pod američkom zastavom prevrnuo u udaru tajfuna "Sinlaku" u Tihom okeanu, saopštila je danas američka obalska straža.

Obalska straža je navela da još uvek traga za šestoricom članova posade, preneo je CBS News.

Kako se navodi, prevrnuti brod prvi put je primećen u subotu.

Među ostacima je bio delimično potopljeni splav za spasavanje koji je viđen 95 nautičkih milja severoistočno od plovila.

Posada aviona HC-130 Herkules iz 31. spasilačke eskadrile američkog vazduhoplovstva potvrdila je da je prevrnuto plovilo teretni brod "Marijana".

Obalska straža je rasporedila spasioce, ronioce i čamce radi potrage.

Vazduhoplovne posade Obalske straže nastavile su potragu za šestoricom mornara u blizini Severnih Marijanskih Ostrva.

Do sada su straža i obalske službe iz Guama, Japana i Novog Zelanda pokrile preko 75.000 kvadratnih nautičkih milja, navodi se u saopštenju.

Marijana, brod za suvi teret dužine 43 metra registrovan u SAD, pretrpeo je kvar motora u sredu dok se tajfun obrušio na Sajpan i obližnja ostrva.

Posada je prijavila da je brodu isključen desni motor i da mu je potrebna pomoć.

Kontakt sa brodom je izgubljen u četvrtak, a avion HC-130 je poleteo tog jutra da izvrši potragu, ali se vratio na Guam zbog jakih vetrova.

Poslednja poznata pozicija "Marijane" bila je oko 225 kilometara severno-severozapadno od Sajpana, i oko 6.800 kilometara zapadno od Havaja.

Tajfun "Sinlaku" izazvao je poplave, nosio krovove i prevrtao automobile na Sajpanu, nanevši znatnu materijalnu štetu Severnim Marijanskim Ostrvima .

Tajfun je doneo vetrove jačine do 240 kilometara na sat, što je ekvivalentno kategoriji 4, pokazuju podaci Nacionalne meteorološke službe.

Tanjug

