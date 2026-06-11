DAN PROVEDITE U MOLITVI I MIRU: Slavimo Prepodobnomučenicu Teodosiju Tirsku, ove običaje bi trebalo ispoštovati

U DANIMA kada Crkva podseća vernike na stradanja prvih hrišćana, ime Prepodobnomučenica Teodosija Tirska zauzima posebno mesto među devicama koje su život položile za veru u Hrista.

Foto: SPC

Njena priča vezana je za vreme progona hrišćana u doba cara Maksimijana, kada su ispovednici Hristovi bili vezivani, mučeni i izvođeni pred sudove bez milosti. U takvom jednom trenutku, dok su hrišćani stajali okovani pred pretorijom u Cezareji Palestinskoj, mlada Teodosija istupa iz naroda — ne kao posmatrač, već kao svedok vere.

Videvši mučene ispovednike, ona im prilazi i hrabri ih da istraju do kraja, da ne odustanu od Hrista i da ne ustuknu pred smrću.

Njene reči, blage ali odlučne, dolaze do ušiju vojnika, koji je odmah odvode pred sudiju. Pred svetovnom silom koja ne poznaje milost, stajala je devojka krhkog tela, ali nepokolebljivog duha, spremna da sledi isti put onih koje je hrabrila.

Sudija, razjaren njenim ispovedanjem vere, naređuje da joj oko vrata privežu težak kamen i da je bace u morske dubine, kao da voda može ugasiti veru ili prekinuti život koji pripada Bogu. Međutim, predanje svedoči da je voljom Božijom ostala živa: anđeli Gospodnji podižu je iz mora i iznose na obalu, kao znak da smrt nema poslednju reč nad pravednicima.

Vraćena pred iste mučitelje, Teodosija ne odustaje od Hrista. Njena postojanost, umesto da bude slomljena prethodnim mukama, postaje još čvršća. Tada biva osuđena na novo stradanje — prema predanju, bivala je izložena i zverima, ali ostajala nepovređena, kao da je sama priroda ustuknula pred njenom verom. Na kraju, mučitelj izriče poslednju presudu — smrt mačem, i tako ona biva posečena, predajući svoju dušu Gospodu.

Noć nakon njenog stradanja donosi ono što mučitelji nisu mogli da zaustave — javljanje svetiteljke roditeljima. U nebeskoj svetlosti, okružena devstvenim dušama, ona im svedoči o slavi Hristovoj i o Carstvu u koje je primljena, ukoravajući ih blagim rečima što su je odvraćali od puta mučeništva. Time predanje zaokružuje njen lik kao simbol čiste vere koja prevazilazi strah, bol i smrt, preneo je Kurir.

Običaji na današnji dan

U narodu se ovaj praznik obeležava uz tišinu i uzdržanje, uz verovanje da se tog dana ne koriste konopci, niti se obavlja pranje i prostiranje veša. Prema predanju, oni koji bi prekršili ovaj običaj izlažu se nesreći i životnim teškoćama, pa se dan Prepodobnomučenice Teodosije Tirske provodi u molitvi, miru i sećanju na njeno stradanje i nebesku nagradu.

Molitva:

"Uzrastavši u vrlini blagougodno, mučenice, Hristova prijateljica si bila čista, i Svetoga Duha dom ljubljeni: Otuda si posramila đavola koji se bori protiv roda ljudskog. Dobro postradavši, posekla si Kopronima mačem vere, prepodobnomučenice Teodosija, i ka nebeskom dvorcu si otišla radujući se. Moli veliku milost za one koji te sa verom poštuju."

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