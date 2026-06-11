POJAVILE SE TVRDNJE O NOVOJ RAKETI! Da li Ukrajina već ima ERAM dometa skoro 1.000 kilometara? (VIDEO)

SVI raspoloživi pokazatelji ukazuju na to da je Ukrajina možda već primila i koristila krstareće rakete razvijene u okviru američkog programa municije za napade proširenog dometa (ERAM). Procena se zasniva na fotografijama koje su objavili ruski izvori, a koje prikazuju ostatke pronađene sa mesta prijavljenog napada.

Foto: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Noah J. Tancer

Među pronađenim komponentama je i antena sa kontrolisanim prijemnim šablonom (CRPA) sa osam elemenata koja se koristi za navigaciju. Nakon pregleda oznaka, ruski posmatrači su zaključili da je antenu proizvela kompanija Zone 5 Technologies.

Taj detalj je posebno vredan pažnje jer kompanija razvija i proizvodi jednu od dve krstareće rakete stvorene u okviru programa ERAM, koji je lansiran 2024. godine posebno da bi se zadovoljile potrebe Ukrajine za napade dugog dometa. Dotična raketa je AGM-188A Rusty Dagger.

Ovo bi moglo da ukazuje na to da je Ukrajina već primila i počela da koristi krstareće rakete ERAM, tačnije AGM-188A Rusty Dagger. Međutim, nije objavljena zvanična potvrda, pa se tvrdnja treba tretirati sa oprezom.

Ako se potvrdi, raketa bi predstavljala značajan dodatak ukrajinskim udarnim kapacitetima. Iako je zahtev ERAM-a zahtevao minimalni domet od 460 km, čini se da je Zone 5 Technologies znatno premašila taj prag. Navodno, AGM-188A Rusty Dagger ima domet veći od 930 km, što je više nego dvostruko više od prvobitnog zahteva.

Važna karakteristika ERAM programa je da su rakete koje učestvuju projektovane u okviru veličine i težine bombe Mk 82 od 227 kg. Kao rezultat toga, AGM-188A Rusty Dagger navodno teži samo oko 200 kg, uključujući bojevu glavu od 45 kg.

Na prvi pogled, bojeva glava od 45 kg može izgledati relativno mala. Međutim, vredi napomenuti da mnogi ruski dronovi Shahed-136 nose bojeve glave od oko 50 kg i dalje nanose značajnu štetu ciljevima.

Mala težina rakete takođe stvara zanimljive operativne mogućnosti. Pošto se navodno može lansirati sa bilo koje letelice sposobne da koristi JDAM-vođenu municiju, eskadrila od 12 lovaca F-16 Fighting Falcon teoretski bi mogla da lansira čak 144 ERAM krstareće rakete u jednom izletu.

AGM-188A Rusty Dagger pokreće turbomlazni motor koji omogućava kontinuirani let visokom podzvučnom brzinom. U kombinaciji sa kompaktnim dimenzijama i, za šta se veruje, smanjenim radarskim potpisom, ove karakteristike bi mogle da presretanje učine posebno teškim.

Što se tiče navođenja, raketa navodno kombinuje inercijalni navigacioni sistem sa GPS navigacijom koju podržava CRPA antena sa osam elemenata identifikovana u pronađenim ostacima. Pored toga, Rusty Dagger se reklamira kao raketa sa autonomnom vizuelnom navigacionom sposobnošću, što joj omogućava da radi čak i u okruženjima gde je satelitska navigacija osporena.

Vredi zapamtiti da AGM-188A Rusty Dagger nije jedina raketa koja se razvija u okviru ERAM programa. Još jedan kandidat je RAACM, koju je razvio CoAspire.

Izveštaji objavljeni 2025. godine ukazivali su na to da su Sjedinjene Države odobrile prodaju do 3.350 krstarećih raketa ERAM Ukrajini. Očekivalo se da će prve isporuke početi u oktobru te godine. Ako bi se ti planovi odvijali po planu, ne bi bilo iznenađujuće da se rakete Rusty Dagger već koriste u borbenim operacijama.

en.defence-ua.com

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