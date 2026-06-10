CEO SVET U ŠOKU ZBOG AMERIČKE SRAMOTE! Novak Đoković i Nikola Jokić gledaju i ne veruju šta se desilo

BRUKA i sramota!

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Američki list "Tajm" objavio je svoju tradicionalnu listu 100 najuticajnijih ličnosti u sportu, a prosto neverovatno je da se među njima nisu našli Novak Đoković i Nikola Jokić.

Kako i zašto su "preskočeni" srpski sportisti nije poznato, ali je jasno da je ogroman broj sportista koje je "Tajm" izabrao daleko od uticaja i značaja koji imaju najbolji teniser svih vremena i trenutno jedan od najboljih košarkaša sveta.

Na ovoj listi se, pored sportista, nalaze i novinari, vlasnici, biznismeni, vodeći ljudi asocijacija i pojedinih liga, čak i jutjuberi. Podeljeni su u četiri kategorije: titani, ikone, inovatori i vođe, a ni u jednoj od kategorija nije bilo mesta za Jokića i Đokovića, što ide na dušu Amerikanaca.

U kategoriji "ikone" tu su Lebron Džejms, Hilari Najt (hokejašica), Lionel Mesi, Ilija Malinin (umetničko klizanje), Ejlin Gu (skijanje), Rodžer Godel (komesar NFL-a), Janik Siner, Ejdža Vilson (košarkašica), Lando Noris, Šohej Ohtani (bejzbol), Karlos Alkaraz, Niki Hic (atletika), Kejtlin Klark (košarkašica), Sekvon Barkli (NFL), Meri-Filip Pulin (hokejašica), Okana Masters (skijanje), Mondo Duplantis, Mikaela Šifrin, Don Stoli (košarka), Džordan Štolc (brzo klizanje), Aitana Bonmati (fudbalerka) ,Mendi Horvat (planinarka koja je danas motivacioni govornik posle nesreće), Portija Vudman-Viklif (ragbistkinja), Rajsa Leal (skejterka), Tadej Pogačar i Li Sang-Hjeok - najbolji e-sport igrač svih vremena.