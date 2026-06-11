Peciva i pite

KIFLICE IZ BAKINE KUHINJE: Miris domaće tradicije uz šoljicu kafe

Milena Tomasevic

11. 06. 2026. u 07:00

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Mmirisne i punjene omiljenim nadevom – marmeladom, pekmezom ili nutelom – idealno su posluženje uz jutarnju kafu ili popodnevni čaj.

КИФЛИЦЕ ИЗ БАКИНЕ КУХИЊЕ: Мирис домаће традиције уз шољицу кафе

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr pšeničnog brašna
  • 25 gr svežeg kvasca
  • 100 gr maslaca
  • 1 kašika šećera
  • 2 jaja
  • 180 gr kisele pavlake (18% mm)
  • 150 gr marmelade, pekmeza ili nutele
  • 1 belance za premazivanje
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U veću posudu sipajte brašno, dodajte izmrvljeni kvasac i omekšali maslac, pa kratko promešajte. Zatim dodajte šećer, jaja i kiselu pavlaku i umesite glatko i mekano testo. Pleh obložite papirom za pečenje.

Testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i podelite na tri jednaka dela. Prvi deo razvucite u krug, a zatim ga isecite na osam trouglova. Na širi deo svakog trougla stavite po kašičicu marmelade, pekmeza ili nutele.

Uvijajte kiflice počevši od šireg dela ka vrhu trougla. Krajeve blago pritisnite kako nadev ne bi iscurio, a zatim ih savijte u oblik polumeseca.

Na isti način oblikujte i preostale kiflice. Poređajte ih u pleh, premažite belancetom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju. Ostavite da se prohlade, pospite šećerom u prahu i poslužite.

Prijatno!

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