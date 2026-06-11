PRAVO NIOTKUDA! Beograd dobija još jednog evroligaša sledeće sezone

KOŠARKAŠKI zemljotres!

Foto: V.S.

Šampion Evrope Olimpijakos bi mogao da se preselin u Beograd! O čemu se zapravo radi?

Naime, peta odlučujuća utakmica finala prvenstva Grčke u dvorani "Mira i Prijateljstva" u subotu popodne biće poslednja pred najavljeno zatvaranje i renoviranje čuvenog pirejskog košarkaškog zdanja. To je već neko vreme bitna tema u Grčkoj, odnosno pitanje gde će novi šampion Evrope igrati svoje mečeve kao domaćin sledeće sezone.

Dok grčki mediji uveliko spekulišu o potencijalnim lokacijama, kako saznaju Sportske, čelnici Olimpijakosa su se raspitivali u Beogradu o mogućnosti da neke od svojih evroligaških utakmica odigraju upravo u glavnom gradu Srbije!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaški klub Olimpijakos ulazi u projekat velike rekonstrukcije svoje dvorane "Mira i Prijateljstva” (SEF), koja bi trebalo da počne odmah po završetku tekuće sezone. Ovaj ambiciozni plan potpunog preuređenja enterijera i primicanja tribina parketu donosi i ozbiljan logistički problem — klub će naredne sezone morati privremeno da se iseli iz svog doma na nekoliko meseci.

Sa druge strane, Beograd se već dokazao kao perfektan organizacioni partner i svojevrsna "sigurna kuća” za Makabi iz Tel Aviva, pa srpski organizacioni tim koji je vodio tu kompletnu logistiku sada figurira kao proveren i pouzdan oslonac za još jednog evroligaša. Sa odličnim uslovima u dvorani "Aleksandar Nikolić”, brzom avio-vezom sa Atinom, ali i dobro poznatim bratskim odnosima navijača Olimpijakosa i Crvene zvezde, glavni grad Srbije se nameće kao vrlo ozbiljna opcija za vreo domaći teren u elitnom takmičenju.