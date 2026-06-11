ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar

ZEMLjOTRES magnitude 1.8 stepeni po Rihterovoj skali sinoć je pogodio Kragujevac, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Foto: AI generated/Gemini

Kako navodi RSZ, potres je zabeležen u 21 sat i 14 minuta, a na dubini od 9 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

(Blic)