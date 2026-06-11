ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 1.8 stepeni po Rihterovoj skali sinoć je pogodio Kragujevac, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Kako navodi RSZ, potres je zabeležen u 21 sat i 14 minuta, a na dubini od 9 kilometara.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
(Blic)
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