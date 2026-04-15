Svet u strahu: Severna Koreja i njeno nuklearno oružje mnoge brinu

MEĐUNARODNA agencija za atomsku energiju (IAEA) upozorila je da Severna Koreja ostvaruje "veoma ozbiljan" napredak u razvoju nuklearnog oružja, uključujući moguće proširenje kapaciteta za obogaćivanje uranijuma u ključnom kompleksu Jongbjon.

Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Šef IAEA Rafael Grosi rekao je u Seulu da satelitski snimci i posmatrane aktivnosti ukazuju na pojačanu operativnost više nuklearnih postrojenja, uključujući reaktor od pet megavata, jedinicu za preradu i postrojenja za obogaćivanje uranijuma, preneo je Rojters.

Prema njegovim rečima, uočena je i izgradnja novog objekta koji po izgledu podseća na hale za obogaćivanje uranijuma, što bi moglo da znači dalje proširenje severnokorejskih kapaciteta.

Grosi je naveo da nuklearni program Severne Koreje može da bude procenjen na nekoliko desetina bojevih glava, uz znakove stalnog povećanja proizvodnih mogućnosti.

Satelitski snimci iz aprila, prema navodima američkog Centra za strateške i međunarodne studije, takođe podržavaju procenu da je moguće novo postrojenje za obogaćivanje uranijuma već završeno i da može da služi za proizvodnju materijala za oružje. IAEA je saopštila da trenutno ne postoje dokazi o korišćenju ruske tehnologije u severnokorejskom nuklearnom programu.

Grosi je upozorio da prelazak na nuklearno oružje ne povećava bezbednost nijedne države, već može da dovede do daljeg širenja nuklearnog naoružanja u svetu. On se osvrnuo i na planove Južne Koreje za razvoj nuklearnih podmornica, pozvavši Seul da tesno sarađuje sa IAEA kako bi se izbegli rizici od širenja nuklearnog oružja.

Prema njegovim rečima, mornarički nuklearni reaktori predstavljaju poseban izazov, jer nuklearno gorivo tokom misija može da se nalazi van nadzora inspektora. IAEA će, kako je naveo, tražiti jasne garancije da ne dođe do preusmeravanja nuklearnog materijala u vojne svrhe.

