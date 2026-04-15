RAT na Bliskom istoku ušao je u 46. dan. Dok Izrael nastavlja bombardovanje Libana, SAD i Iran pred istek primirja opasno zveckaju oružjem. U toku je američka blokada Ormuskog moreuza.

IDF ubija bolničare u Libanu

Četiri bolničara ubijena su u napadu izraelskog drona na jugu Libana, preneli su danas libanski državni mediji.

Pozivajući se na libansku Nacionalnu novinsku agenciju (NNA), američka TV mreža NBC Njuz je prenela da su radnici libanske Hitne pomoći ubijeni u gradu Majfadun.

Prema podacima iz zvaničnog izveštaja libanskog Ministarstva zdravlja, u dosadašnjim izraelskim napadima na Liban poginuo je 91 libanski zdravstveni radnik, a od početka najnovijeg sukoba poginulo je ukupno 2.167 ljudi a ranjeno više od 7.000.

Netanjahu Naredio vojci da pojača zonu beubednosti

Izraelska vojska nastavlja da napada Hezbolah u Libanu, izjavio je danas premijer Izraela Benjamin Netanjahu i istakao da je vojsci naredio da "jača zonu bezbednosti" u Libanu.

IDF ima nove ratne planove u Libanu

Tokom današnje posete južnom Libanu, načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je da je odobrio nove borbene planove i za Liban i za Iran.

-Juče sam, zajedno sa forumom načelnika Generalštaba, odobrio planove za predstojeći period. Nastavljamo da sprovodimo tekuće procene situacije i odobravamo planove i u Libanu i u Iranu, izjavio je general Zamir, prenosi Tajms of Izrael.

Nebo Irana zatoveno za ruske avione

Nebo Irana za ruske avio-kompanije ostaje zatvoreno do 15. maja, saopštila je Rosavijacija.

-Od 16. aprila do 15. maja vazdušni prostor Irana za letove ruskih avio-kompanija, odlukom agencije, biće zatvoren, navodi se u saopštenju RIA Novosti.

Ranije je Ministarstvo ekonomskog razvoja predložilo korišćenje aviona sa Bliskog istoka za letove unutar Rusije.



Sastanak u Teheranu o pokretanju nove runde pregovora SAD i Irana

Sastanak iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija i pakistanske delegacije predvođene komandantom vojske te zemlje Asimom Munirom počeo je danas u Teheranu.

Arakči i Munir razgovaraju o pokretanju nove runde pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, prenosi „Al Džazira“.



Eksperti UN osudili izraelsko bombardovanje Libana kao nezakonitu agresiju

Eksperti Ujedinjenih nacija osudili su danas izraelsko bombardovanje Libana kao nezakonitu agresiju i neselektivnu vojnu kampanju", saopštio je danas Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

-Ovo nije bila samoodbrana već očigledno kršenje Povelje UN, namerno urušavanje izgleda za mir i uvreda za multilateralizam i međunarodni poredak zasnovan na UN, navodi se u saopštenju eksperata svetske organizacije, prenose svetski mediji.

Izrael je izveo seriju najtežih smrtonosnih napada na Liban od izbijanja sukoba sa Hezbolahom prošlog meseca, a samo 8. aprila u izraelskim vazdušnim udarima ubijeno je više od 250 ljudi.



Rusija nudi rešenje

Rusija će biti spremna da ponovo razmotri predlog o smeštanju iranskog obogaćenog uranijuma na svojoj teritoriji ako obe strane budu zainteresovane, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

CENTCOM saopštio koliko je brodova vratio

Američka vojska je danas saopštila da je uspešno sprečila devet brodova da isplove iz iranskih luka tokom prvih 48 sati pomorske blokade Islamske Republike.



Izrael o mogućem primirju u Libanu, sednici predsedava Netanjahu

Bezbednosni kabinet Izraela razmatraće mogućnost prekida vatre u Libanu, saopštio je visoki izraelski zvaničnik.

Sastanak, kojim predsedava premijer Benjamin Netanjahu, zakazan je za 20 časova po lokalnom vremenu, a tema će biti potencijalni dogovor o primirju, prenose mediji.

Moguća nova runda pregovora Irana i SAD

Načelnik štaba kopnene vojske Pakistana, general Asim Munir, stigao je u Iran kako bi koordinisao moguću drugu rundu pregovora između Irana i SAD, preneo je Tasnim.



Pregovori od nedelje?

Sjedinjene Američke Države i Iran verovatno će naredne nedelje nastaviti pregovore o okončanju sukoba, a novi sastanak mogao bi da bude održan u Pakistanu, saznaje danas Skaj Njuz pozivajući se na izvore.

EU: Moguće nestašice goriva i rast cena ako se sukob sa Iranom nastavi

Evropska unija upozorila je države članice da bi nastavak sukoba sa Iranom mogao da izazove izazvati dugotrajan poremećaj u snabdevanju energentima i primorati na smanjenje potrošnje goriva, prenose mediji, pozivajući se na diplomatske izvore.

Tramp: Meloni više nije ista osoba, negativna je

Predsednik SAD Donald Tramp je ponovo napao Đorđu Meloni, premijera Italije, rekavši da više ne može da ima isti odnos sa njom jer je odbila da mu pomogne u vezi sa ratom u Iranu.

"Meloni je bila negativna. Ko god da je odbio da pruži svoju pomoć u upravljanu situacijom sa Iranom, više nemamo isti odnos sa tom zemljom. Samo da znate, Italija dobija velike količine nafte iz Ormuskog moreuza", rekao je Tramp.

"Ona više nije ista osoba, a Italija nikada neće biti ista zemlja", ponovio je Tramp, prenose mediji.

Potpredsednik UAE razgovarao sa predsednikom iranskog parlamenta

Potpredsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan, razgovarao je telefonom sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom o regionalnom razvoju događaja i naporima za smirivanje tenzija, objavila je državna novinska agencija VAM.

Tokom razgovora, dvojica zvaničnika su razmotrila najnovija dešavanja u regionu i istražili načine za deeskalaciju tenzija.

Košta: Prioriteti primirje u regionu Bliskog istoka i otvaranje Ormuskog moreuza

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da su glavni prioriteti Evropske unije jačanje primirja na Bliskom istoku i obezbeđivanje nesmetanog pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, uz podršku pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Košta je u izjavi za Al Džaziru naveo da EU ima dva ključna zadatka, a to su da postojeće primirje u regionu učini trajnim i da se obezbedi slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz. On je istakao da Unija podržava razgovore između SAD i Irana koji se, kako je naveo, vode uz posredovanje Pakistana, kao i da u tom procesu značajnu ulogu imaju i regionalni posrednici, uključujući Katar.

Košta je dodao da EU očekuje da buduća međunarodna inicijativa doprinese ukidanju ograničenja i stabilizaciji situacije u Ormuskom moreuzu, koji je od ključnog značaja za globalnu energetsku bezbednost.

Tramp: Ormuski moreuz se otvara

Na konstataciju voditeljke da Evropa sada priprema plan i program da otvori Ormuski moreuz bez SAD, Tramp je odgovorio: “To je tako tužno”.

On je dodao da se moreuz otvara i da brodovi prolaze kroz njega.

Teheran demantovao navode o postizanju sporazuma sa SAD o produženju prekida vatre

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je da je zemlja postigla sporazum sa Sjedinjenim Državama o produženju prekida vatre.

„Što se tiče glasina i spekulacija o produženju prekida vatre, nijedna od njih nije potvrđena u ovom trenutku“, izjavio je diplomatski portparol.

Izveštaji da je takav sporazum navodno postignut kružili su zapadnim medijima.

Iran: U pregovorima tražimo kraj rata i pravo na obogaćivanje uranijuma

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei saopštio je danas da je Iran u pregovore ušao sa ciljem okončanja sukoba i zaštite svojih prava, uključujući pravo na obogaćivanje uranijuma, kao i eventualno dobijanje ratnih reparacija.

Bagei je, navode mediji, dodao da se razmena poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja nakon povratka delegacija iz Islamabada, ali je istakao da Iran ne potvrđuje navode zapadnih medija o detaljima pregovora.

Kada je reč o nuklearnom programu, Bagei je istakao da Teheran može da razgovara o nivou obogaćivanja uranijuma, ali da neće odustati od tog prava.

Prema njegovim rečima, Teheran bi danas mogao da primi delegaciju iz Pakistana koja, kako je naveo, "razmatra stavove obe strane".

Hezbolah: Odluka libanske vlade da razgovara sa Izraelom je nacionalni greh

Libanska grupa Hezbolah saopštila je danas da je odluka libanske vlade da razgovara sa Izraelom "nacionalni greh" koji će proširiti podele u zemlji, dok grupa koju podržava Iran vodi rat sa Izraelom.

Poslanik Hezbolaha Hasan Fadlalah, rekao je da današnji sastanak uz posredovanje SAD, između libanske ambasadorke u Vašingtonu i njenog izraelskog kolege nije odražavao nacionalni identitet Libana niti "izbore njegovog naroda".

Sastanak koji je organizovao američki državni sekretar Marko Rubio je prvi direktan u poslednjih deset godina između dve zemlje koje su ostale u ratnom stanju od osnivanja Izraela 1948. godine.

Erdogan: Turska radi na produženju primirja između SAD i Irana i smanjenju tenzija

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da Ankara radi na produženju primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, smanjenju tenzija i obezbeđivanju nastavka pregovora i dodao da Turska ostaje optimistična u pogledu pregovora uprkos zastojima.

Obraćajući se poslanicima u parlamentu, Erdogan je rekao da izraelski napadi u Libanu štete izgledima za mir, dodajući da priliku koju je stvorilo primirje treba iskoristiti, prenose mediji.

"Izjave strana pokazuju da pregovori nisu propali, ali su zapeli oko nuklearnog pitanja", rekao je Erdogan i dodao da tenzije ponovo rastu i oko Ormuskog moreuza.

On je istakao da Turska prenosi neophodne predloge i sprovodi inicijative za smanjenje tenzija, produženje primirja i održavanje pregovora.

"Ne može da se pregovara stisnutih pesnica", naglasio je Erdogan.

Amerika šalje hiljade vojnika na Bliski istok?

SAD će u narednim danima poslati hiljade vojnika na Bliski istok, pišu mediji.

SAD to čine kako bi sačuvale mogućnost za nove napade na Iran u slučaju da primirje propadne, navodi se u tekstu.

Tramp: Si mi je odgovorio da Kina ne isporučuje oružje Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da je u pismu upućenom predsedniku Kine Si Đinpingu zatražio da Peking ne isporučuje oružje Iranu, kao i da mu je kineski lider odgovorio da Kina ne snabdeva Teheran.

Tramp je rekao da je pismo Siju uputio kako bi sprečio moguću isporuku naoružanja Iranu, ali nije precizirao kada je razmena pisama obavljena.

Podsetio je i da je prošle nedelje zapretio uvođenjem carina od 50 odsto zemljama koje bi snabdevale Iran oružjem.

"Napisao sam mu pismo u kojem sam ga zamolio da to ne radi, a on mi je odgovorio da, u suštini, to ne radi", rekao je Tramp.

Sankcionisani kineski tanker vratio se u Ormuski moreuz posle pokušaja da napusti Zaliv

Kineski tanker "Rič Steri", koji se nalazi pod američkim sankcijama, vratio se u Ormuski moreuz dan nakon što je napustio Persijski zaliv, pokazali su podaci o brodskom saobraćaju, prenose mediji.

Prema tim podacima, brod nije uspeo da probije američku blokadu usmerenu na brodove koji pristaju u iranske luke.

Teheran: Ako se pomorska blokada nastavi - neće biti trgovine u Persijskom i Omanskom zalivu i Crvenom moru

Iran neće dozvoliti trgovinu u Persijskom zalivu, Omanskom zalivu i Crvenom moru ako SAD nastave svoju pomorsku blokadu, saopštio je štab iranskih Oružanih snaga.

Iranci probili blokadu Ormuza

- Supertanker, koji je na listi sankcija, prešao je otvoreno more i Ormuski moreuz, bez skrivanja, sa uključenim sistemom identifikacije lokacije i ušao u iranske teritorijalne vode - navodi se u tekstu.

Blumberg je izvestio da je tanker povezan sa Kinom Rič Stari takođe prošao kroz Ormuz.

"Zaratili" Tramp i NATO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da NATO nije bio tu za SAD i da će tako biti i u budućnosti.

- NATO nije bio tu za nas, i neće biti tu za nas ni u buducćnosti - naveo je Tramp na mreži Trut Soušl. Tramp je i pre nekoliko dana kritikovao NATO, i to nakon sastanka sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom, navodeći da NATO "nije bio tu" kada je bio potreban Sjedinjenim Američkim Državama, povodom rata u Iranu.

Potpuna blokada Irana

Američke snage u potpunosti su zaustavile pomorsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana, saopštila je američka vojska, navodeći da je na Bliskom istoku postignuta "pomorska superiornost", objavila je američka Centralna komanda (CENTKOM).

CENTKOM je na mreži Iks naveo da je blokada iranskih luka "u potpunosti sprovedena" u roku od 36 sati od njenog pokretanja.

Šef CENTKOM-a Bred Kuper rekao je da su američke snage ostvarile kontrolu na moru u regionu.

Evropske zemlje bez SAD hoće deblokadu Ormuza

Evropske zemlje razmatraju formiranje široke međunarodne koalicije bez učešća Sjedinjenih Američkih Država kako bi, nakon okončanja sukoba, omogućile nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, uz protivljenje uključivanju "zaraćenih strana" i naglašenu koordinaciju sa regionalnim akterima, javlja Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na izvore.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je predviđena međunarodna odbrambena misija koja ne bi uključivala "zaraćene strane", precizirajući da se to odnosi na Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran, navodi WSJ.

Operacija bi se odvijala u tri faze - uspostavljanje logistike za oslobađanje stotina zaglavljenih brodova, sprovođenje obimne akcije razminiranja uz korišćenje više od 150 evropskih minolovaca, kao i raspoređivanje fregata i razarača za vojnu pratnju, po uzoru na misiju u Crvenom moru.

Tramp: Nakon 19. aprila nema prodaje iranske nafte

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa saopštila je da neće produžiti privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte nakon 19. aprila, uz najavu pojačanog pritiska i mogućih dodatnih sankcija finansijskim institucijama koje sarađuju sa Teheranom.

Američko Ministarstvo finansija navelo je da kratkoročna dozvola, koja omogućava prodaju iranske nafte zadržane na moru, ističe za nekoliko dana i neće biti obnovljena. U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, američko Ministarstvo finansija upozorilo je banke i druge finansijske institucije da bi mogle da se suoče sa sekundarnim sankcijama ukoliko nastave da podržavaju aktivnosti Irana, prenosi En Bi Si Njuz.

