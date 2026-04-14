LAVROV STIGAO U KINU: Slede važni sastanci, poznato o čemu će biti reči

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je stigao u zvaničnu posetu Kini.

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Zvanična poseta šefa ruske diplomatije Narodnoj Republici Kini održaće se od 14. do 15. aprila, u okviru koje su planirani razgovori sa ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jijem.

Šefovi diplomatija dve zemlje razgovaraće o širokom spektru pitanja bilateralne saradnje, perspektivama kontakata na različitim nivoima, kao i o saradnji na međunarodnoj sceni, sa naglaskom na zajednički rad u okviru Ujedinjenih nacija, BRIKS-a, Šangajske organizacija za saradnju, G20, APEK-a i drugih multilateralnih mehanizmima i forumima.

Očekuje se detaljna razmena mišljenja o nizu aktuelnih pitanja i regionalnih tema, uključujući ukrajinsku krizu i situaciju na Bliskom istoku.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja