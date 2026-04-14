LAVROV STIGAO U KINU: Slede važni sastanci, poznato o čemu će biti reči
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je stigao u zvaničnu posetu Kini.
Zvanična poseta šefa ruske diplomatije Narodnoj Republici Kini održaće se od 14. do 15. aprila, u okviru koje su planirani razgovori sa ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jijem.
Šefovi diplomatija dve zemlje razgovaraće o širokom spektru pitanja bilateralne saradnje, perspektivama kontakata na različitim nivoima, kao i o saradnji na međunarodnoj sceni, sa naglaskom na zajednički rad u okviru Ujedinjenih nacija, BRIKS-a, Šangajske organizacija za saradnju, G20, APEK-a i drugih multilateralnih mehanizmima i forumima.
Očekuje se detaljna razmena mišljenja o nizu aktuelnih pitanja i regionalnih tema, uključujući ukrajinsku krizu i situaciju na Bliskom istoku.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
LAVROV: Odnosi sa Budimpeštom zavise od politike nove mađarske vlade
13. 04. 2026. u 17:27
"NEFORMALNO I POVERLjIVO": Lavrov otkrio šta se dešava sa kontaktima o Ukrajini
09. 04. 2026. u 11:35
LAVROV OBRISAO POD KAJOM KALAS: EU dopušta da se sramoti okolo
05. 04. 2026. u 13:56
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TRAGAČ IZ "POTERE" SE SRUŠIO NA POD USRED EMISIJE: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)