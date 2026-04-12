ZAHUKTAVA SE: Do 13 časova u Mađarskoj glasalo 54 posto birača
NA današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, do 13 časova izlaznost je bila 54,14 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija.
Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 13 časova bila 56,77 odsto.
Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 11 sati glasalo 37,98 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 11 sati bila je 36,98 odsto.
U prvih sat vremena glasanja, do 7 časova, zabeležena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je prethodno mađarska izborna komisija.
(Tanjug)
