OBNAVLJANJE VEZE: Kina najavila obnovu komunikacije, saobraćaja i trgovine s Tajvanom
NARODNA Republika Kina najavila je danas obnovu dela prekinutih veza sa kineskim regionom Tajvanom, uključujući jačanje političke komunikacije, obnovu saobraćaja, podsticanje ekonomske i kulturne saradnje, direktne letove i uvoz poljoprivrednih i akvakulturnih proizvoda, nakon posete liderke opozicionog Kuomintanga Čeng Li-ven.
Kina je saopštila da će obnoviti pojedine veze sa regionom Tajvana, uključujući direktne avionske linije i uvoz tajvanskih proizvoda iz akvakulture, koji su ranije bili ukinuti.
Predviđeno je i formiranje platforme za redovne razmene mladih, kroz saradnju kineskih i tajvanskih omladinskih organizacija, uz godišnje posete delegacija sa ostrva, navodi se u saopštenju Kancelarije za poslove Tajvana pri KPK.
Kina planira i unapređenje infrastrukture između obalnih oblasti provincije Fuđijen i ostrva Kinmen i Macu, uključujući povezivanje vodovodne, energetske i saobraćajne mreže, kao i razmatranje izgradnje mostova.
Najavljeno je i postepeno obnavljanje direktnih putničkih letova između Tajvana i kineskih gradova, među kojima su Urumći, Sijan, Harbin, Kunming i Lancang, kao i korišćenje novog aerodroma u Sjamenu za potrebe stanovnika Kinmena.
U ekonomskom delu, predviđene su olakšice za uvoz tajvanskih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda koji ispunjavaju standarde, kao i podrška njihovom plasmanu na kineskom tržištu.
Takođe se planira pojednostavljenje registracije tajvanskih prehrambenih kompanija u Kini, otvaranje novih tržišta za male trgovinske razmene i podrška malim i srednjim preduzećima iz Tajvana.
U oblasti kulture, Kina će omogućiti emitovanje tajvanskih televizijskih sadržaja, dokumentarnih i animiranih programa na svojim platformama, kao i saradnju u produkciji kratkih video-formata.
Do najava je došlo nakon sastanka predsednika Kine Si Đinping i liderke Kuomintanga Čeng Li-ven u petak, na kojem su obe strane pozvale na mir.
(Tanjug)
