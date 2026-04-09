Svet

HITNO SE OGLASILI EMIRATI: Imaju poruku i za Iran i za SAD

М.А.С.

09. 04. 2026. u 11:22

MINISTARSTVO spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata oglasilo se zvaničnim saopštenjem i poručilo da Emirati prate najavu o prekidu vatre i ističu neophodnost da se Iran obaveže na obustavu terorističkih napada i da osigura slobodnu plovidbu.

FOTO: Tanjug/AP/Fatima Shbair

 - Država Ujedinjeni Arapski Emirati izrazila je da sa velikom pažnjom prati saopštenje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u vezi sa prekidom vatre između Sjedinjenih Država i Irana u trajanju od dve nedelje, naglašavajući svoju težnju da dobije dodatna pojašnjenja o odredbama sporazuma, uključujući i obavezu Irana na potpuni i trenutni prekid svih neprijateljskih dejstava u regionu i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u potpunosti i bezuslovno - navodi se u saopštenju. 

Velika šteta

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata u svom saopštenju je objasnilo da iranski bezbednosni napadi koji su ciljali infrastrukturu, energetske objekte i civilne lokacije tokom proteklih 40 dana, a koji su obuhvatili oko 2.819 balističkih raketa, dronova i bespilotnih letelica, kao i gubitke u ljudstvu i materijalnu štetu, zahtevaju korišćenje odlučnih stavova, uz pozivanje Irana na potpunu nadoknadu štete i gubitaka.

Iran mora preduzeti korake

Ministarstvo UAE je takođe istaklo da se iranske pretnje moraju sveobuhvatno i potpuno rešiti, uključujući nuklearne sposobnosti, balističke rakete, bespilotne letelice i vojne kapacitete, kao i sve njihove instrumente i terorističke ogranke u regionu, te obustaviti pretnje koje ugrožavaju slobodu plovidbe, ekonomski rat i piratstvo u Oruskom moreuzu, izražavajući nadu u postizanje trajnog mira za sve zemlje regiona.

 - Država Ujedinjeni Arapski Emirati je potvrdila da nije bila strana u ovom ratu, već je uložila intenzivne diplomatske napore da se dođe do mirnog rešenja bez njegovog izbijanja, što je obuhvatalo bilateralne kanale i aktivnosti u okviru Saveta za saradnju zemalja Zaliva, isticajući da je čvrsto zaštitila svoj suverenitet, bezbednost i nacionalne interese, naglašavajući neophodnost da Iran sprovede Rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2817 (2026), usvojenu 11. marta 2026. godine, kojom se osuđuju iranski napadi i zahteva njihovo hitno obustavljanje - zaključuje se u saopštenju. 

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
