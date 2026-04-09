HITNO SE OGLASILI EMIRATI: Imaju poruku i za Iran i za SAD
MINISTARSTVO spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata oglasilo se zvaničnim saopštenjem i poručilo da Emirati prate najavu o prekidu vatre i ističu neophodnost da se Iran obaveže na obustavu terorističkih napada i da osigura slobodnu plovidbu.
- Država Ujedinjeni Arapski Emirati izrazila je da sa velikom pažnjom prati saopštenje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u vezi sa prekidom vatre između Sjedinjenih Država i Irana u trajanju od dve nedelje, naglašavajući svoju težnju da dobije dodatna pojašnjenja o odredbama sporazuma, uključujući i obavezu Irana na potpuni i trenutni prekid svih neprijateljskih dejstava u regionu i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u potpunosti i bezuslovno - navodi se u saopštenju.
Velika šteta
Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata u svom saopštenju je objasnilo da iranski bezbednosni napadi koji su ciljali infrastrukturu, energetske objekte i civilne lokacije tokom proteklih 40 dana, a koji su obuhvatili oko 2.819 balističkih raketa, dronova i bespilotnih letelica, kao i gubitke u ljudstvu i materijalnu štetu, zahtevaju korišćenje odlučnih stavova, uz pozivanje Irana na potpunu nadoknadu štete i gubitaka.
Iran mora preduzeti korake
Ministarstvo UAE je takođe istaklo da se iranske pretnje moraju sveobuhvatno i potpuno rešiti, uključujući nuklearne sposobnosti, balističke rakete, bespilotne letelice i vojne kapacitete, kao i sve njihove instrumente i terorističke ogranke u regionu, te obustaviti pretnje koje ugrožavaju slobodu plovidbe, ekonomski rat i piratstvo u Oruskom moreuzu, izražavajući nadu u postizanje trajnog mira za sve zemlje regiona.
- Država Ujedinjeni Arapski Emirati je potvrdila da nije bila strana u ovom ratu, već je uložila intenzivne diplomatske napore da se dođe do mirnog rešenja bez njegovog izbijanja, što je obuhvatalo bilateralne kanale i aktivnosti u okviru Saveta za saradnju zemalja Zaliva, isticajući da je čvrsto zaštitila svoj suverenitet, bezbednost i nacionalne interese, naglašavajući neophodnost da Iran sprovede Rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2817 (2026), usvojenu 11. marta 2026. godine, kojom se osuđuju iranski napadi i zahteva njihovo hitno obustavljanje - zaključuje se u saopštenju.
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
