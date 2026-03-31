Svet

NOVA PRETNJA IRANSKE GARDE: Evo šta ćemo od sutra gađati

P. Đurđević

31. 03. 2026. u 17:29

IRANSKA revolucionarna garda (IRGC) objavila je rok nakon kojeg planira da pokrene napade na američke kompanije na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema iranskim državnim medijima, rok je sutra u 20:00 časova po teheranskom vremenu.

- Ignorisali ste naša višestruka upozorenja o potrebi zaustavljanja terorističkih operacija, a danas je, kao rezultat terorističkih napada koje ste izvršili vi i vaši izraelski saveznici, ubijen određeni broj iranskih građana - navodi se.

Pošto su ključni elementi u planiranju i praćenju meta za likvidaciju američkih IKT i veštačkih kompanija, kao odgovor na ove terorističke operacije, od sada će glavne institucije koje efikasno učestvuju u terorističkim operacijama biti smatrane legitimnim metama - saopštila je IRGC.

Zaposleni pozvani da napuste svoja radna mesta

Državni mediji su takođe objavili spisak američkih kompanija koje bi Iranska revolucionarna garda (IRGC) navodno mogla da cilja, uključujući i niz poznatih kompanija.

Među 18 kompanija koje je IRGK navela u svojoj pretnji nalaze se Majkrosoft, Gugl, Epl, Intel, IBM, Tesla i Boing.

IRGC je pozvala zaposlene u ovim kompanijama da „odmah napuste svoja radna mesta“.

(Indeks.hr)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja 

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

