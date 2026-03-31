NOVA PRETNJA IRANSKE GARDE: Evo šta ćemo od sutra gađati
IRANSKA revolucionarna garda (IRGC) objavila je rok nakon kojeg planira da pokrene napade na američke kompanije na Bliskom istoku.
Prema iranskim državnim medijima, rok je sutra u 20:00 časova po teheranskom vremenu.
- Ignorisali ste naša višestruka upozorenja o potrebi zaustavljanja terorističkih operacija, a danas je, kao rezultat terorističkih napada koje ste izvršili vi i vaši izraelski saveznici, ubijen određeni broj iranskih građana - navodi se.
Pošto su ključni elementi u planiranju i praćenju meta za likvidaciju američkih IKT i veštačkih kompanija, kao odgovor na ove terorističke operacije, od sada će glavne institucije koje efikasno učestvuju u terorističkim operacijama biti smatrane legitimnim metama - saopštila je IRGC.
Zaposleni pozvani da napuste svoja radna mesta
Državni mediji su takođe objavili spisak američkih kompanija koje bi Iranska revolucionarna garda (IRGC) navodno mogla da cilja, uključujući i niz poznatih kompanija.
Među 18 kompanija koje je IRGK navela u svojoj pretnji nalaze se Majkrosoft, Gugl, Epl, Intel, IBM, Tesla i Boing.
IRGC je pozvala zaposlene u ovim kompanijama da „odmah napuste svoja radna mesta“.
(Indeks.hr)
