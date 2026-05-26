Politika

"MENI NISU POTREBNI NI AUTOMOBILI, NI NOVAC" Vučić: Nikada se nisam borio za sebe - u Kinu sam došao da se borim za građane Srbije

В. Н.

26. 05. 2026. u 08:12

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obraćanja iz Pekinga, da je u Kini došao da se bori za građane Srbije.

Foto: Novosti

Na pitanje da prokomentariše da je u Kinu došao po novog sponzora za opstanak na vlasti, Vučić kaže:

- Ja sam ovde došao da se borim za Srbiju i građane Srbije, da se borim za nove investicije. Nikada se nisam borio za sebe, meni nisu potrebni ni automobili, ni novac. Imam svoj stari automobil, ja ovo ne umem ni da vozim. Ovo je za ove mlađe, za Sinišu, za uspešnije, za energičnije. Za mene odavno nije. Ja se borim za građane Srbije, za ljude koji razumeju gde je budućnost, šta je budućnost i to je ono što radim.

Ne interesuje me šta objavljuju naši polotički protivnici. Oni se ne bave Srbijom i problemima građana. Oni nikada ne rešavaju probleme. Njih ne brinu ljudi, njih brine samo to kada bi oni mogli nekome da služe, pa zato polaze od sebe. I nešto malo svoje džepove da napune ili mnogo, kao neki. A Srbija i građani ih nikada nisu zanimali - kazao je predsednik.

