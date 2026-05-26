"MENI NISU POTREBNI NI AUTOMOBILI, NI NOVAC" Vučić: Nikada se nisam borio za sebe - u Kinu sam došao da se borim za građane Srbije
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obraćanja iz Pekinga, da je u Kini došao da se bori za građane Srbije.
Na pitanje da prokomentariše da je u Kinu došao po novog sponzora za opstanak na vlasti, Vučić kaže:
- Ja sam ovde došao da se borim za Srbiju i građane Srbije, da se borim za nove investicije. Nikada se nisam borio za sebe, meni nisu potrebni ni automobili, ni novac. Imam svoj stari automobil, ja ovo ne umem ni da vozim. Ovo je za ove mlađe, za Sinišu, za uspešnije, za energičnije. Za mene odavno nije. Ja se borim za građane Srbije, za ljude koji razumeju gde je budućnost, šta je budućnost i to je ono što radim.
Ne interesuje me šta objavljuju naši polotički protivnici. Oni se ne bave Srbijom i problemima građana. Oni nikada ne rešavaju probleme. Njih ne brinu ljudi, njih brine samo to kada bi oni mogli nekome da služe, pa zato polaze od sebe. I nešto malo svoje džepove da napune ili mnogo, kao neki. A Srbija i građani ih nikada nisu zanimali - kazao je predsednik.
Preporučujemo
"JA OVAKO NEŠTO NIKADA NISAM VIDEO": Predsednik Vučić se obratio iz Kine (VIDEO)
26. 05. 2026. u 07:59
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
