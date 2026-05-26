MADA je udar velikog broja raketa i dronova na ciljeve u Ukrajini bio uspešan, on nije ubedio rusko društvo da je to dovoljna osveta za ubijenu i ranjenu decu u đačkom domu u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici.

Ovo je ocena moskovskog filozofa i geopolitičara Aleksandra Dugina. Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, Duginove ocene deli veliki broj građana Rusije koji smatraju da ruska vojska mora da gađa politički i vojni vrh u Kijevu koji je i doneo odluku da se udara na objekte za koje su znali da nisu vojni i da su tu mladi ljudi.

- Reakcija u ruskom društvu pokazuje da udar po Kijevu i Beloj Crkvi nije ubedljiva osveta bez obzira na to što su tamo pogođeni vojni objekti. Da bi bila prava osveta mora se početi sa likvidacijom poglavara nacističke hunte u Kijevu koji su dali komandu da se napadne Starobeljsk - objasnio je Dugin.

To isto govore brojni ruski vojni reporteri i analitičari, jer Zelenski i njegovo okruženje neodlučnost rukovodstva u Moskvi koristi da bude sve drskije.

- Zelenski i njegovi saradnici se smatraju zaštićenim i slobodno putuju po svetu i sreću se raznim delegacijama u Kijevu. Rukovodstvo u Moskvi mora da učini sve da Zelenski ne sme da izađe iz podzemnog bunkera, a kad se pojavi na ulici da stalno strepi šta će mu se desiti - kaže Dugin čiju su ćerku Dariju ukrajinske službe mučki ubile posle jednog skupa u Podmoskovlju.

U Kijevu su, inače, pokušali da umanje efekat ruskog raketnog napada 24. maja na vojne objekte, mada priznaju da ukrajinska PVO nije mogla da obori niti jednu raketu. Poznati ukrajinski sajt "Strana.ua" piše da je taj ruski napad pokazao da ukrajinska PVO ne može da zaustavi njihove hipersonične rakete.

Ukrajinska vojska nastavila je u međuvremenu da gađa ruske oblasti. Napadnuti su manjim brojem dronova avionskog tipa Belgorodska, Brjanska, Kalužka, Kostromska, Kurska, Lipecka, Orlovska, Rjazanjska, Smoljenska, Tverska, Tulska i Jaroslavska oblast. A oboreni su ukrajinski dronovi u Podmoskovlju i nad Krimom.

Umesto svadbe, ide na sahranu Posle prvog naleta dronova na đački dom, devojka Ana je sa grupom dečaka i devojaka uspela da izađe iz zgrade. Drugi dron je gađao one koji su bili na ulici. Ana je poginula u ognju koji je nastao od pada drona. Njena majka je prepoznala ugljenisano telo samo po minđušama i zlatnom lančiću. Anina sestra Irina u suzama je ispričala da je poginula devojka planirala svadbu za mesec dana. Već je kupila i venčanicu, ali sada Irina umesto na svadbu, sestri ide na sahranu.

Sve to je dokaz da će Zelenski nastaviti da ratuje protiv Rusije očekujući pomoć Zapada. Zbog toga je sve veći broj vojnih komentatora i vodećih intelektualaca koji govore da neće biti mira sve dok se vojnički ne pobedi ukrajinska vojska.

Mada je jasno da posle ove tragedije nije realno obnoviti mirovne pregovore, juče je Aleksej Poliščuk, direktor Departmana za bivše sovjetske republike Ministarstva spoljnih poslova RF, izjavio da se sa Kijevom može postići dogovor ako se uklone uzroci koji su doveli do rata. Ukrajina se, kaže Aleksej Poliščuk, mora vratiti na pozicije koje je imala devedesetih godina, kada je međunarodna zajednica priznala kao neutralnu zemlju. No, američki državni sekretar Marko Rubio je kazao da nema razloga da se vode beskonačni pregovori bez rezultata i da je duh Enkoridža ispario.

Duhom Enkoridža se smatrao dogovor Trampa i Putina da se izađe iz krize u Ukrajini. Na koje su ustupke Rusi bili spremni nisu govorili i objašnjavali su da vode tihe pregovore a ne megafon diplomatiju.

Posle pregovora na Aljasci, Amerikanci su nastavili da uvode sankcije Rusiji i pojačan je rat protiv ruskih tankera. Ministar spoljnih poslova RF Sergej Lavrov je objasnio da je Moskva na Aljaci krenula u ozbiljne kompromise, ali je Zapad zajedno sa Ukrajinom nastojao da preradi ono što su se predsednici RF i SAD Putin dogovorili. Zbog toga su prekinuti pregovori, a Zelenski je sve više prkosio Trampu pod uticajem sponzora iz Evrope.