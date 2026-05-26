"JA OVAKO NEŠTO NIKADA NISAM VIDEO": Predsednik Vučić se obratio iz Kine (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine.

U toku je treći dan istorijske posete predsednika Vučića Kini.

Obraćanje Vučića

Vučić je rekao da je tokom jutrošnjih susreta i obilazaka mogao mnogo da nauči o svemu tome što je Kina postigla od '49. godine.

- Danas sam mnogo toga mogao da naučim, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla. Ovde je čudesno. Ja sam bio i u Folksvagenu, ja ovako nešto nikada nisam video. Ovde ima 2.000 radnika, sve su roboti, sve je automatizovano, ne možete da vidite radnika a sve radi. U dve smene, dve hiljade radnuka izbace 1.500 automobila. U bilo kojoj evrospkoj fabrici i to tamo gde je dobra proizvodnja 6.000 radnika izbaci 400 automobila. Pogledajte razliku, i u ceni, dostupnosti, pristupačnosti za krajnjeg postrošača i margini koju prave - rekao je on.

- Ulaze u trku sa Teslom, takmiče se sa njima. Pozvali smo ih da ukoluko krenu da ramišljaju o ulaganjima u Evropu, a mislim da to rade da razmotre Srbiju kao jednu od destinacija i naravno njihovo učešće na Ekspu. Zaista impresivno i nadam se da ćemo ih zbog onoga pto je govorio Si i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi makar jedan deo kineksih kompanija koje smo pozvali moći da dobijemo i time unapredimo ne samo biznis invajorment nego sve naše potencijale za budućnost - kazao je Vučić.

Vučić je istakao da ima obilazak 5 kompanija, dva intervjua za kineske medije i Čen Bo.

Nakon pitanja novinara Vučić je rekao su Kini ponudli subvencije ukoliko dođu u Srbiju te da su oh pozvali da dođu na Ekspo i da bi to bio veliki korkar.

- Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog pametnih telefona ali ovo je druga dimenzija - rekao je on.

- Ako analizirate njihove inmvesticije u AI one su oko 25%. To je deo u kome su bolji od Amerikanca, ali ma delova u kojima je Amerika bolja... Naše je da učimo i da nam pomognu da makar jedan deo ovoga što imaju razvijemo. Mi smo mnogo daleko od ovoga. Nada se da će nam ovo prijateljstvo i svi razgovori pomoći da bar nešto od toga naprljavimo u Srbiji u budućnosti - dodao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao da je u Kinu došao da se bori za Srbiju i svoj narod.

- Meni nisu potrebni ni automobili i novac. Ja imam svoj stari automobi, ovo ne bi znao ni da vozim. Ja se borim za građane Srbije. Što se tiče crvene zastave oni su nama odavno sa om mahnuli... Kako će meni da zamere ono što su sebi dozvolili? A ne ineteresuje me šta objavljuju naši protivnici. Njih brine samo kako će oni nekom da služe, a Srbija i građani u Srbiji ih nikad nisu zanimali - rekao je Vučić na pitanje novinara o izjavama blokadera.

- Toliko su jadni i mizerni. Puštali su njene stare slike valjda ne bi li je povredili, ali time su pokazali koliko su mali i da Ana u suštini radi dobar posao.. Pogledjate šta radite svakog dana, ne postoji vam druga tema sem ustavnog rušenja Srbije... Došla je generacija novih srpskih političara koja vas se ne plaši, koja neće da vam se svija pod skute. Naše je da imamo zdravu konkurenciju takmičarsku atmosferu, i sve ćemo to da merimo ekonomski jer nas sukobi ne zanimaju. Oni su imali 130% veća primanja a danas je to oko 30% - prokomentarisao je Vučić o napadima koji dolaze iz Hrvastke.

- Moje pitanje za Teleskovića i te šro se prave pametni akd pređu na N1 ili Novu S da li on ima neke insajd informacije kada to zna i kada zna kako se dogodilo ubistvo. Blokadrima ništa nije sveto. Za sve će da okrive nekog drugog - rekao je Vučić.

Predsednik je o ukidanju Informera u Crnoj Gori rekao da veruje da će narod naći način da gleda, te da Srbija neće da se bavi cenzurama.

Podsećamo, predsednik Srbije boravi u slžubenoj poseti Kini, u koju je došao na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga. Reč je o istorijskoj poseti i susretu koji je veoma važan za našu zemlju.

