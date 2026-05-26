"NEĆE VALJDA MENI DA ZABRANJUJU ONO ŠTO SU SEBI DOZVOLILI" Vučić: EU ulaže u Kinu ogroman novac

PREDSEDNIK Aleksandar izjavio je, tokom obraćanja iz Pekinga, da Evropska unija ulaže ogroman novac u Kinu i da ne bi trebalo da njemu zamere ono što su sebi dozvolili.

Na pitanje da prokomentariše da je njegova poseta Kini crvena zastava za Brisel, Vučić kaže:

- Oni su nama mahnuli odavno, oni ulažu u Kinu ogroman novac. Rade sa Kinom, neće valjda meni da zabranjuju ono što su sebi dozvolili. Ja verujem u principijelnost EU i principijelnost evropskih lidera. Kako bi mogli meni da zamere ono što su sebi dozvolili? Tako da, ne brinem mnogo za to.

