SPREMAN DA BUDE PRVI AfD PREMIJER: Ko je Ulrih Zigmund, lider desnih suverenista u nemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhalt

Ivana Stanojević

26. 05. 2026. u 06:30

POLITIČAR koji na nemačkoj sceni nije debitant, ali ni mnogo poznat van granica domovine, Ulrih Zigmund (35), vođa desnih suverenista okupljenih oko Aleternative za Nemačku (AfD) u saveznoj pokrajini Saksniji-Anhalt, mogao bi da bude glavni akter presedana na domaćem terenu.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / AFP / Profimedia

Ako uspe u svojoj nameri istorija će ga zapamtiti kao prvog pokrajinskog premijera iz redova AfD u celoj zemlji.

Nosilac liste AfD u ovom regionu koji će u septembru birati novu vlast, Zigmund je za Dojče vele istakao da "mu nije cilj samo da postane prvi premijer iz svoje partije, nego da pokrene domino efekat". Sa 42 odsto podrške među biračima, AfD je na korak do ostvarenja prvog cilja, a za drugi, itekako, ima šanse. U pokrajini u kojoj se beleži smanjenje stavnovništva i brže starenje, nego u drugim delovima Nemačke, ima nešto manje od dva miliona glasača.

- Ovde, u Saksoniji-Anhaltu, formiraćemo prvu vladu predvođenu AfD u celoj Nemačkoj, a onda će drugi regioni slediti naš primer - optimista je Zigmund, koji veruje da će parlament u Magdeburgu Alternativa osvojiti na juriš, ali - glasačkim listićima.

Čovek, u čijem prezimenu stoji reč "pobeda" (Sieg), ima jakog protivnika, a to je Savezni biro za zaštitu ustava, domaća obaveštajna služba, koja je AfD u Saksoniji-Anhalt označila kao desničarsko ekstremističku. Ta služba tvrdi da stranka promoviše koncept državljanstva na temelju rase, što je u suprotnosti s nemačkim Ustavom. Zigmund, međutim, odbacuje ovu klasifikaciju svoje partije kao politički motivisanu. Instistira da je AfD upravo suprotno, posvećena vladavini prava.

Zigmund je, ističe Dojče vele, bivši prodavac, koji je menadžment usavršavao u Pekingu, pošto je okončao studije poslovne psihologije i administracije. Na Tiktoku ima profil sa kojim teško da mogu da se mere drugi, a kamoli kolege iz sveta politike.

- Želimo da vratimo državni aparat natrag na put uspeha, da ga depolitizujemo i ponovo učinimo neutralnim, tako da bi, pre svega, mogao da služi interesima zemlje - poručuje Zigmund.

Odlučno poziva na ukidanje sankcija Rusiji, što spada u teme iz agende AfD koje zadaju najviše glavobolje liderima članica EU. Obećao je da će vratiti kurseve ruskog jezika, kao i đake iz Rusije u Nemačku, u okviru napuštenog programa razmene učenika.

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

