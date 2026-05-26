TREĆI DAN ISTORIJSKE POSETE VUČIĆA KINI: Predsednik Srbije obišao korporacije Šaomi, održao predavanje na Univerzitetu u Pekingu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Predsednik obilazi salon sa mnogim modelima automobila kompanije "Xiaomi" Dali su zadatak automobilu da pusti srpsku pesmu i puštena je himna Srbije: Bože pravde Predstavinici kompanije detaljno su mu objašnjavali ključne performanse i stvake vezane za svaki model. U jedan je čak i ušao. - Ovde samo što nema od prepelice mleko, što bi rekli ovi naši sa juga Srbije -rekao je Vučić, te dodao: - Sve se pokreće na glas. Predsedniku su tokom obilaska rekli da automobil može da ide 350 kilometara na čas. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je kompaniju Xiaomi. Vučića je dočekao Lejn Lam, potpredsednik Xiaomi Korporacije. PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je "Muzej Komunističke partije Kine". Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan. Muzej je koncipiran tako da prati istoriju i razvoj Kine, pa su se tako predsednik i ministrini u pratnji, nakon istorijskih tema uputili u kapsulu koja je prikazuje tehnoloski razvoj Kine. U muzeju su predsedniku pokazani sporazumi koji su ppotpisani sa Srbijom. U muzeju se čuvaju i pokloni naših zvaničnika međju kojima su pokloni Ane Brnabić i Tomislava Nikolića. Tokom šetnje predsednik je otkrio da mu je Si poklonio parče zemlje sa meseca.

Vučić održao predavanje studentima u Pekingu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Univerzitetu Ćinghua susreo se sa rukovodstvom Univerziteta, te upisao se u knjigu počasnih gostiju.

Nakon uvodnog obraćanja predsednika Univerziteta Ćinghua Li Luminga, Vučić je studentima održao predavanje.

Uprava Univerziteta podsetila je koliko je čvrsto prijateljstvo Srbije i Kine, da je predsednik Si lično uručio orden prdsedniku Vučiću, ali i na to koliko je Srbija ekonomski ojačala od kada je Vučić na njenom celu.

- Vi ste jako popularni u Kini. Zadovoljstvo nam je što ćete održati predavanje našim studentima - rekao je Li Luming.

Predsesnik je u govoru pred studentima govorio o predsednkiku Siju, prijateljstvu Srbije i Kine. Predsednik je podsetio studente da je ambasada Kine bila bombardovana u Beogradu.

Studenti su bili oduševljeni predsednikovim govorom i imali su priliku da mu postave pitanja.

