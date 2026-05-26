MUSLIMANKE NA RED NE ČEKAJU: Italijani besni zbog slučaj iz laboratorije za analizu krvi (FOTO)

DUHOVE u Italiji uzburkale su scene iz laboratorija za analizu krvi, pošto su se na društvenim mrežema proširili snimci iz mesta Lenjago, kod Verone, na kojima šest žena pokrivenih nikabom, tako da im se vide samo oči, u pratnji svojih muževa, prolaze pored svih drugih pacijenata u čekaonici, dok ostali rezignirani pacijenti ostaju doslovno nemi.

Ilustracija, Tošo Borković

One su prošle uz saučesništvo zdravstvenih radnika koji su ih primili.

Sedamdesetpetogodišnji Klaudio Sađoro bio je spreman da za medije posvedoči kako su muslimanke, koje nisu želele da sede u čekaonici ispred laboratorije gde se daje krv na analizu, "imale pravo da prođu pravo", u pratnji muževa, čak i ne uzimajući svoj redni broj.

- Sedeo sam blizu ulaza u čekaonici u bolnici "Mater Salutis", kada su prošle pokrivene žene u pratnji isto toliko njihovih muslimanskih muževa starosti između 35 i 50 godina. Koliko su one bile stare nije se moglo reći jer su bile pokrivene - svedočio je Klaudio. - Kada je medicinska sestra otvorila vrata da uđe sledeći pacijent, jedan od muslimana se približio vratima i izjavio da žene "ne mogu da sede sa drugima u čekaonici". Neverica u čekaonici je izazvala reakciju ostalih, ali one su ipak ušle.

Ali, pre nego što je ušla prva muslimanka, ušao je muškarac, a tek potom žena iza njega.

- Bestidno su nas pregazile, gazeći naša prava - zaključuje on.

U bolnici obećavaju istragu OGLASILA se bolnica u Lenjagu tvrdnjom da ne postoji protokol za muslimane kojima se daje prednost u odnosu na druge korisnike zdravstvene zaštite, niti bi trebalo da imaju posebne čekaonice. Obećali su istragu.

Kada se scena pojavila na društvenim mrežama, pojavile su se ljutite reakcije:

- Kakva integracija, štiti ih italijanska levica, to je unapred isplanirana invazija, tako se to zove, žao mi je ali uskro ćemo morati da napustimo Italiju jer njihove žene ne mogu da sede sa ostalima. A pritom mi smo, po njima, rasisti. Zašto im se zvanično ne kaže da ako ne mogu da sede sa nama neka se vrate u svoju zemlju? - bili su komentari na mrežama.

Da se nije pojavo ovaj slučaj na društvenim mrežama, ne bi se znalo da ovo nije prvi put, jer su se javili ljudi koji su već na taj način bili "preskočeni" u javnim klinikama.

- To će biti naša budućnost, jer one rađaju. Oni poštuju svoju religiju, za razliku od nas... Sve je isplanirano tako da postanemo manjina - zaključio je Kludio.