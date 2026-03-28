UPAD U SKUPŠTINU U FRANCUSKOJ: Maskirani vandali opljačkali i odneli sve

PROSTORIJE skupštine grada Frena u francuskom departmanu Val de Marn, vandalizovane su i opljačkane u petak uveče.

Tokom provale koju je izvršilo dvadesetak osoba obučenih u crno, sa fantomkama i kapuljačama na glavama, potvrđeno je francuskim medijima iz policijskih izvora.

Kako navodi dnevni list Figaro ovaj incident se dogodio uoči imenovanja novog opštinskog rukovodstva iz redova Republikanaca koji su na nedavno održanim lokalnim izborima pobedili dosadašnje gradske vlasti redova levice.

Policija je intervenisala u petak uveče oko 22 časa zbog dojave o upadu dvadesetak maskiranih osoba u zgradu skupštine Frena na Trgu Pjera i Marije Kiri i pljačkanju i vandalizovanju skuštinskih prostorija.

- Policija je pokrenula istragu, ali u ovoj fazi nije bilo hapšenja - saopštilo je tužilaštvo.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez osudio je "napad na Republiku" i poručio da policija čini sve da identifikuje, uhapsi i izvede pred lice pravde sve počinioce.

(Tanjug)

