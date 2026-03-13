TRAMP: Verujem da je Hamnei živ u nekom obliku
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da veruje da je novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvek živ "u nekom obliku", iako se nije pojavljivao u javnosti od početka rata u Iranu.
- Mislim da verovatno jeste. Mislim da je povređen, ali mislim da je verovatno živ u nekom obliku - rekao je Tramp za Foks njuz.
Trampovi komentari usledili su nakon što je Modžtaba Hamnei signalizirao da Iran neće popustiti u ratu sa Sjedinjenim Američkih Državama i Izraelom. Novoimenovani vrhovni vođa izdao je juče saopštenje usred glasina o njegovom zdravstvenom stanju nakon nedavnih napada.
- Nećemo se uzdržati od osvete krvi naših mučenika - naveo je Hamnei u poruci iranskoj naciji, prema tekstu koji su objavili iranski državni mediji.
Saopštenje je usledilo nakon izveštaja da je Hamnei povređen i medijskih navoda da je možda u komi posle američko-izraelskih udara u kojima je ubijen njegov otac tokom napada na kompleks u Teheranu 28. februara.
Tramp je u intervjuu govorio i o ambicijama Irana na Bliskom istoku, navodeći da je ta zemlja u poslednja četiri meseca imala "hiljade raketa usmerenih ka zemljama regiona".
Prema njegovim rečima, Iran je želeo da "preuzme Bliski istok" i kontroliše države poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Omana i Saudijske Arabije. Govoreći o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, Tramp je rekao da bi brodovi trebalo da "prođu i pokažu malo hrabrosti", dodajući da Iran, kako je naveo, "nema mornaricu" i da su "svi njihovi brodovi potopljeni".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
