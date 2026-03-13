"GLEDAJTE ŠTA ĆE DANAS DA SE DESI TOM POREMEĆENOM OLOŠU!" Jezive reči Trampa - Sada ja ubijam njih, kakva čast

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je noćas poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Foto: AP Photo/Allison Robbert

- U potpunosti uništavamo teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na druge načine, ali ako čitate raspali Njujork tajms, pogrešno biste pomislili da ne pobeđujemo. Iranske mornarice više nema, njihovih vazduhoplovnih snaga više nema, desetkujemo im rakete, dronove i sve ostalo, a njihovi lideri su zbrisani sa lica zemlje. Imamo nenadmašivu vatrenu moć, neograničenu municiju i puno vremena - gledajte šta će danas da se desi tom poremećenom ološu. Oni ubijaju nevine ljude širom sveta već 47 godina, a sada ja, kao 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam njih. Kako je velika čast to činiti! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD Dž. TRAMP - piše u objavi, preneo je Kurir.

