SRUŠIO SE AMERIČKI AVION IZNAD IRAKA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD

AMERIČKI vazduhoplovni avion KC-135 Stratotanker, avion za dopunu goriva, srušio se u zapadnom Iraku, saopštila je američka vojska, dodajući da incident "nije bio posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", već da je u njemu učestvovao drugi američki tanker.

Foto: Printskrin/Jutjub/Sam Eckholm

Najmanje pet članova posade bilo je u letelici koja se srušila, rekao je američki zvaničnik za Si-En-En. U saopštenju Centralne komande SAD navodi se da su spasilačke akcije u toku, ali nije precizirano da li je neko od pripadnika američkih snaga povređen ili poginuo.

- Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru tokom operacije Epski bes, a spasilačke akcije su u toku. Dva aviona su bila uključena u incident. Jedan od aviona se srušio u zapadnom Iraku, a drugi je bezbedno sleteo. To nije bilo posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre - navodi se u saopštenju Centralne komande.

Zapadni Irak je retko naseljeno, uglavnom pustinjsko područje.

U saopštenju se navodi da će više informacija biti dostupno kako se "situacija bude razvijala" i zamoljeno je za strpljenje dok se prikupljaju dodatni detalji "kako bi se porodicama pripadnika službe pružila jasnoća".

