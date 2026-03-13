SRUŠIO SE AMERIČKI AVION IZNAD IRAKA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD
AMERIČKI vazduhoplovni avion KC-135 Stratotanker, avion za dopunu goriva, srušio se u zapadnom Iraku, saopštila je američka vojska, dodajući da incident "nije bio posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", već da je u njemu učestvovao drugi američki tanker.
Najmanje pet članova posade bilo je u letelici koja se srušila, rekao je američki zvaničnik za Si-En-En. U saopštenju Centralne komande SAD navodi se da su spasilačke akcije u toku, ali nije precizirano da li je neko od pripadnika američkih snaga povređen ili poginuo.
- Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru tokom operacije Epski bes, a spasilačke akcije su u toku. Dva aviona su bila uključena u incident. Jedan od aviona se srušio u zapadnom Iraku, a drugi je bezbedno sleteo. To nije bilo posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre - navodi se u saopštenju Centralne komande.
Zapadni Irak je retko naseljeno, uglavnom pustinjsko područje.
U saopštenju se navodi da će više informacija biti dostupno kako se "situacija bude razvijala" i zamoljeno je za strpljenje dok se prikupljaju dodatni detalji "kako bi se porodicama pripadnika službe pružila jasnoća".
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
IRAN NAPAO VOJNU BAZU U IRAKU: Povređeni američki vojnici
12. 03. 2026. u 19:01
POJAVIO SE SNIMAK: Ovo je trenutak kad su Iranci razorili američki tanker u Iraku (VIDEO)
12. 03. 2026. u 14:22
UDAR NA BAGDAD: Diplomatski objekat SAD pogođen dronom (VIDEO)
11. 03. 2026. u 18:09
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
GORI AMERIČKI NOSAČ AVIONA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD
DANAS je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio požar, koji je u međuvremenu ugašen.
12. 03. 2026. u 16:38
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
Komentari (0)