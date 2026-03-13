SKANDAL U INDIJAN VELSU! Sudija "eliminisao" Novakovog dželata (VIDEO)
ZANIMLjIVO je u Indijan Velsu!
Danil Medvedev je neočekivano lako slomio otpor Džeka Drejpera sa 6:1, 7:5 i uspeo da se plasira u polufinale Indijan Velsa. Ipak, svi pričaju o jednoj sudijskoj odluci i sceni koja je privukla pažnju.
Ruski teniser je konačno pokazao barem delić onog tenisa koji mu je tokom 2021. godine doneo najbolju sezonu u karijeri koju je krunisao osvajanjem US Opena. Ipak, sada je sat i 17 minuta igre stalo u jednu odluku Ameli Tort.
Naime, prilikom jedne razmene je Drejper bio siguran da je loptica završila u autu, pa je reagovao malo jačom gestikulacijom. Ta dramaturgija nije nepoznata na ATP turu, ali se ovog puta zbog toga pobunio Medvedev.
Tort je presudila da to nije bio uobičajen potez rukom i da čim je to Medvedev primetio može da se podvede pod "hindrance" odnosno "ometanje" protivnika.
Drejper je tvrdio da to igrači stalno rade (i u pravu je), te da nije bilo toliko neobično da bi do te mere uticalo na igru Medvedeva. Ipak, poen je pripao Rusu.
"Nema šanse da mu je smetalo, igrači to stalno rade", poručio je Drejper dok je gledao Tort.
Usledila je reakcija sudije.
"Ako je tražio proveru, znači da je primetio nešto drugačije."
Od tog momenta je Drejper osvojio samo tri poena, pa je aktuelni šampion eliminisan.
Kada je prišao mreži Medvedev mu je rekao.
"Ako si ljut na mene - izvini", poručio je Medvedev.
Usledila je šmekerska reakcija Drejpera.
"Nisam, nisam uopšte. Samo mislim da te nije dovoljno omelo", poručio je Britanac.
I prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaras plasirao se u polufinale masters turnira u Indijan Velsu pošto je prošle noći pobedio Britanca Kamerona Norija sa 6:3, 6:4.
Alkaras je ovim trijumfom produžio svoj pobednički niz u 2026. godini na 16 mečeva.
Nakon što su bili sigurni na svoj servis na početku prvog seta, taj deo igre je završen sa tri uzastopna brejka, a jedan više napravio je Španac. Nori je na početku drugog seta poveo sa 2:0, ali je Alkaras odgovorio sa četiri uzastopna gema.
Alkaras će u svom petom uzastopnom polufinalu Indijan Velsa, po čemu se izjednačio sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom, igrati protiv Rusa Danila Medvedeva.
Medvedev je u četvrtfinalu pobedio Britanca Džeka Drejpera sa 6:1, 7:5 posle sat i 17 minuta igre.
Alkaras u međosobnim duelima void protiv Medvedeva sa 6:2. Španac je osvojio titule u Indijan Velsu 2023. i 2024. godine pobedivši upravo Medvedeva u oba finala.
U drugom polufinalu sastaće se Italijan Janik Siner i Nemac Aleksander Zverev.
