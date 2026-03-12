"MODŽTABA HAMNEI JE U KOMI": Mediji pišu - Novom vođi Irana život visi o koncu
MODžTABA Hamnei, novi vrhovni vođa Irana, navodno je u komi i ostao je bez noge, prenosi Dejli mejl.
Sin ubijenog Alija Hamneija nalazi se na intenzivnoj nezi u univerzitetskoj bolnici Sina u istorijskoj četvrti grada, okružen bezbednosnim zvaničnicima, tvrdi izvor iz Teherana.
Neimenovani Izvor je za Sun, putem poruka poslatnih disidentu u egzilu koji živi u Londonu, rekao:
"Odsečena mu je jedna ili obe noge. Jetra ili stomak su mu takođe povređeni. Navodno je i u komi“.
"Nemilosrdniji od oca"
Radžabi, bivši spoljnopolitički savetnik iranskog predsednika Mahmuda Ahmadinežada, koji od 2021. godine živi u egzilu u UAE, studirao je u verskoj školi sa Mohtabom Hameneijem u gradu Komu.
On se oglasio kako bi upozorio da je novi vrhovni vođa Irana — koji je navodno izgubio najmanje jednu nogu nakon što je kritično ranjen u vazdušnom napadu — nemilosrdniji od svog oca i „bolji lažov“.
Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, ranjen je u napadu 28. februara u kojem je ubijeno šest članova njegove porodice, uključujući i njegovog oca Alija Hamneija, potvrdio je ambasador Irana na Kipru.
(Kurir)
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
IZRAELSKA VOJSKA TVRDI: Napali smo iranski nuklearni objekat
12. 03. 2026. u 12:50
UN OBJAVIO PODATKE: Ogroman broj raseljenih lica od početka izraelsko-američkog rata
12. 03. 2026. u 12:30
IRAN OPASNO PRETI: Natopićemo Persijski zaliv krvlju osvajača
12. 03. 2026. u 11:40
AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".
11. 03. 2026. u 16:26
HAOS U CRNOGORSKOM PARLAMENTU: Prekinuta sednica, poslanici DPS-a opkolili sto predsedavajućeg
SEDNICA Skupštine Crne Gore prekinuta je danas nakon što je predsedavajući u tom momentu potpredsednik parlamneta Boris Pejović (PES) oduzeo reč poslanici opozicione Demokratske partije socijalista Aleksandri Vuković Kuč.
11. 03. 2026. u 17:06
"U HRVATSKOJ IRANSKA TERORISTIČKA JAZBINA" Milanović ljut na Izraelca: "Braco, ovo je Zagreb - ne Tel Aviv!"
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je navode izraelskog ambasadora Gerija Korena da se usred Zagreba nalazi teroristička jazbina u iranskoj ambasadi.
11. 03. 2026. u 13:59
Komentari (0)