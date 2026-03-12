"MODŽTABA HAMNEI JE U KOMI": Mediji pišu - Novom vođi Irana život visi o koncu

MODžTABA Hamnei, novi vrhovni vođa Irana, navodno je u komi i ostao je bez noge, prenosi Dejli mejl.

Foto Tanjug/AP

Sin ubijenog Alija Hamneija nalazi se na intenzivnoj nezi u univerzitetskoj bolnici Sina u istorijskoj četvrti grada, okružen bezbednosnim zvaničnicima, tvrdi izvor iz Teherana.

Neimenovani Izvor je za Sun, putem poruka poslatnih disidentu u egzilu koji živi u Londonu, rekao:

"Odsečena mu je jedna ili obe noge. Jetra ili stomak su mu takođe povređeni. Navodno je i u komi“.

"Nemilosrdniji od oca"

Radžabi, bivši spoljnopolitički savetnik iranskog predsednika Mahmuda Ahmadinežada, koji od 2021. godine živi u egzilu u UAE, studirao je u verskoj školi sa Mohtabom Hameneijem u gradu Komu.

On se oglasio kako bi upozorio da je novi vrhovni vođa Irana — koji je navodno izgubio najmanje jednu nogu nakon što je kritično ranjen u vazdušnom napadu — nemilosrdniji od svog oca i „bolji lažov“.

Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, ranjen je u napadu 28. februara u kojem je ubijeno šest članova njegove porodice, uključujući i njegovog oca Alija Hamneija, potvrdio je ambasador Irana na Kipru.

(Kurir)

