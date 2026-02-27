"AMERIKA NEĆE UĆI U VIŠEGODIŠNJI SUKOB": Vens oštro odbacio potencijalne posledice u slučaju udara na Iran

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da "nema šanse" da bi eventualni američki vojni napadi na Iran doveli do višegodišnjeg rata na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia

U intervjuu za "Vašington post", Vens je rekao da predsednik SAD Donald Tramp razmatra opcije - od vojnih napada kako bi se sprečilo da Iran dođe do nuklearnog oružja, do diplomatskog rešenja, ali da SAD neće ući u višegodišnji sukob.

"Ideja da ćemo godinama biti u bliskoistočnom ratu bez kraja na vidiku - nema šanse da se to dogodi", rekao je Vens.

On je sebe opisao kao "skeptika prema stranim vojnim intervencijama", podsećajući na svoje iskustvo iz rata u Iraku, ali je dodao da SAD ne smeju automatski da odbace svaku vojnu opciju zbog "grešaka iz prošlosti".

Razgovori SAD i Irana nastavljeni su u četvrtak u Ženevi, bez postignutog konkretnog dogovora, dok je američko vojno prisustvo u regionu na jednom od najviših nivoa u poslednje dve decenije, navodi vašingtonski list.

Vens je u intervjuu, takođe, komentarisao rasprave unutar konzervativnog pokreta o politici prema Izraelu, navodeći da je otvorena debata zdrava za desnicu.

Osvrnuo se i na intervju bivšeg voditelja Foks njuza Takera Karlsona sa američkim ambasadorom u Izraelu Majkom Hakabijem, ocenivši da je reč o "dobrom razgovoru" uprkos kontroverzama.



(Tanjug)