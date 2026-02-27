KAKVA BOMBA! Inter daje 45.000.000 evra za Srbina

SRBIN pred transferom karijere!

FOTO: Profimedia

Iako se i prošle sezone dosta spekulisalo o odlasku Mileta Svilara iz Rima, srpski čuvar mreže (rođen 1999. godine) ostao je veran Romi. Ipak, njegove sjajne partije u Seriji A nisu prošle nezapaženo, pa interesovanje za njega ne jenjava, a prvi u redu stoji milanski Inter.

Prema navodima italijanske "Gazete", "Nerazuri" u Svilaru vide dugoročnu zamenu za iskusnog Jana Zomera. S obzirom na to da Švajcarac ima 37 godina, Interu je neophodan mlad i pouzdan golman, a Svilar se savršeno uklapa u tu viziju.

FOTO: Tanjug/AP

Procenjuje se da je Roma postavila cenu od 45 miliona evra, što je suma koju je Inter spreman da izdvoji kako bi osigurao svoju "jedinicu" za narednu deceniju.

Statistika ove sezone ide u prilog Svilaru:

Ukoliko se ovaj transfer realizuje, Mile Svilar će zvanično postati najskuplji srpski golman u istoriji. Taj rekord trenutno drži Đorđe Petrović, kojeg je Bornmut platio Čelsiju 29 miliona evra.

Pitanje je samo da li će Roma uspeti da odoli pritisku iz Milana predstojećeg leta.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu