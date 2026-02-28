KANADA POSTAJE EVROPSKA DRŽAVA? Otava okreće leđa Vašingtonu – skoro polovina građana želi u EU!

DOK se „čelični stisak“ Amerike pojačava, Kanađani spas vide u Briselu.

Prema najnovijim podacima koje su objavili Evropski demokrati, podrška priključenju Uniji skočila je na rekordnih 48 procenata, što je upalilo crveni alarm u Beloj kući.

Ideja o Kanadi kao novoj članici Evropske unije, koja je do pre koju godinu delovala kao scenario za naučnofantastični film, danas je postala centralna tema političkih kuloara u Evropi i Americi. Zvanični Instagram profil Evropskih demokrata objavio je podatke koji su šokirali analitičare sa obe strane Atlantika: čak 48 odsto Kanađana podržava ideju da njihova zemlja postane punopravna članica Evropske unije.

Ovaj nagli zaokret ka „Starom kontinentu“ nije slučajan, već dolazi u trenutku kada najave novih trgovinskih ratova i visokih carina iz Sjedinjenih Država prete da uguše kanadsku ekonomiju, ostavljajući Otavu u potrazi za alternativnim savezima.

„Više od partnera – mi smo porodica“

Evropski demokrati ističu da podrška ulasku u Uniju ide i do 56 odsto među glasačima liberalnog spektra i pristalicama Nove demokratske partije (NDP). U svojoj zvaničnoj objavi u februaru 2026, oni ne kriju oduševljenje: „Kanada je demokratija koja deli naše vrednosti. Sa skoro polovinom stanovništva koja želi u Evropsku uniju, vreme je da pređemo sa reči na dela.“

Ako bi se ovaj scenario ostvario, Kanada bi ušla u Evropsku uniju kao ekonomski džin – bila bi četvrta ekonomija Unije, odmah iza Nemačke, Francuske i Italije. Ovakav potez bi suštinski promenio odnos snaga na globalnoj sceni, pomerajući težište moći sa Vašingtona direktno ka Briselu.

Kanada je „evropskija“ od mnogih članica

Jedan od najglasnijih zagovornika ove ideje u samom srcu Evrope je nemački evroparlamentarac Joahim Štrajt. On već mesecima aktivno lobira za pokretanje formalnih razgovora, navodeći da Kanada već sada ispunjava skoro sve stroge „kriterijume iz Kopenhagena“.

- Kanada je u mnogim aspektima više evropska država nego neke sadašnje članice Evropske unije. Njen socijalni model, zdravstveni sistem i posvećenost multilateralizmu čine je prirodnim delom naše porodice - izjavio je za britanski Gardijan (The Guardian) Štrajt, dodajući da bi ogromni kanadski prirodni resursi jednim potezom rešili evropsku energetsku zavisnost.

Panika u Vašingtonu

Dok u Briselu vlada entuzijazam, u Vašingtonu se na ove vesti gleda sa neskrivenim neprijateljstvom. Analitičari upozoravaju da bi ulazak Kanade u Evropsku uniju značio kraj apsolutne ekonomske dominacije SAD na severnom delu američkog kontinenta.

„Za Vašington je ovo košmarni scenario. Imati Evropsku uniju na svojoj severnoj granici, sa svim njihovim regulativama i političkim standardima, značilo bi gubitak strateške kontrole nad Kanadom“, tvrde vojni analitičari, a prenosi ugledni portal Politiko (Politico). Ovaj potez Otave smatra se direktnim odgovorom na politiku Donalda Trampa „Amerika na prvom mestu“, koja je Kanadu ostavlja na cedilu po pitanju trgovine i bezbednosti.

Hoće li javorov list uskoro biti okružen plavim zvezdicama?

Iako su geografske prepreke ogromne, politička realnost ih ubrzano briše. Ulazak Kanade u Evropsku uniju ne bi bio puko proširenje bloka, već najveći geopolitički potres od završetka Hladnog rata. Kanada i Evropska unija možda imaju okean između sebe, ali zajednički strah od izolovanosti i pritisci iz Vašingtona mogli bi taj okean da učine samo manjom preprekom na putu ka novom, prekookeanskom poretku.

Srbija na začelju, Kanada u usponu Dok Kanada, koja teritorijalno nema nikakve veze sa Evropom, hrli ka Briselu sa podrškom od rekordnih 48 odsto, na Balkanu vlada potpuno drugačija klima. Najnovija istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je podrška ulasku u Evropsku uniju u Srbiji pala na svega 33 procenta, što je svrstava među najveće evroskeptike u regionu. Ovaj paradoks – da se oni koji su geografski „u srcu Evrope“ sve više hlade prema Briselu, dok oni preko okeana traže spas „unutra“ – najbolje odslikava duboku krizu identiteta kroz koju Unija prolazi, ali i drastičnu promenu geopolitičkih prioriteta u 21. veku.

Ovaj scenario, koji je do juče bio nezamisliv, danas za skoro svakog drugog Kanađanina predstavlja jedinu sigurnu luku u nemirnim globalnim vodama.

