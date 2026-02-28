Svet

"POKRENULI SMO PREVENTIVNI NAPAD NA IRAN" Kac: Proglasio sam trenutno vanredno stanje širom cele zemlje

28. 02. 2026. u 07:51

IZRAEL je pokrenuo preventivni napad na Iran, izjavio je ministar odbrane Izrael Kac.

Foto: Profimedia

Kac kaže da je proglasio „trenutno vanredno stanje širom cele zemlje“.

„Država Izrael je pokrenula preventivni napad na Iran kako bi otklonila pretnje po Državu Izrael“, rekao je on.

U međuvremenu, sirene se čuju širom Izraela dok Komanda domaćeg fronta IDF-a upozorava civile da ostanu blizu atomskih skloništa.

U poruci se navodi da „zbog bezbednosne situacije“ civili treba da se uvere da znaju koje je optimalno zaštićeno sklonište u njihovoj blizini i da izbegavaju nepotrebna putovanja.

Izraelske odbrambene snage kažu da je „proaktivna uzbuna“ namenjena pripremi javnosti za mogućnost raketne vatre prema našoj teritoriji.

Vojska kaže da za sada nema potrebe za ulaskom u skloništa.

(timesofisrael)

