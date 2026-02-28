"POKRENULI SMO PREVENTIVNI NAPAD NA IRAN" Kac: Proglasio sam trenutno vanredno stanje širom cele zemlje

IZRAEL je pokrenuo preventivni napad na Iran, izjavio je ministar odbrane Izrael Kac.

Kac kaže da je proglasio „trenutno vanredno stanje širom cele zemlje“.

„Država Izrael je pokrenula preventivni napad na Iran kako bi otklonila pretnje po Državu Izrael“, rekao je on.

U međuvremenu, sirene se čuju širom Izraela dok Komanda domaćeg fronta IDF-a upozorava civile da ostanu blizu atomskih skloništa.

U poruci se navodi da „zbog bezbednosne situacije“ civili treba da se uvere da znaju koje je optimalno zaštićeno sklonište u njihovoj blizini i da izbegavaju nepotrebna putovanja.

Izraelske odbrambene snage kažu da je „proaktivna uzbuna“ namenjena pripremi javnosti za mogućnost raketne vatre prema našoj teritoriji.

Vojska kaže da za sada nema potrebe za ulaskom u skloništa.

(timesofisrael)