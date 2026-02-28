Politika

"POVELJA UN JE SVETINJA": Tokajev preneo Vučiću da neće priznati Kosovo i da će raditi sa Srbijom na poštovanju međunarodnog prava

В.Н.

28. 02. 2026. u 08:22

PRIJATELjSTVO između Srbije i Kazahstana je iskreno i predstavlja temelj za razvoj naših odnosa u različitim oblastima. Zahvalni smo na tome što Kazahstan poštuje teritorijalni integritet Srbije i što od tog stava neće odstupiti.

ПОВЕЉА УН ЈЕ СВЕТИЊА: Токајев пренео Вучићу да неће признати Косово и да ће радити са Србијом на поштовању међународног права

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

To je juče poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Astane, na zajedničkom obraćanju sa kazahstanskim kolegom Kasimom Žomartom Tokajevom, nakon ceremonije razmene 10 potpisanih bilateralnih dokumenata o saradnji u brojnim oblastima.

Istakao je da veruje da posebno i u oblasti vojno-tehničke saradnje, ali i u oblasti veštačke inteligencije i robotike, dve zemlje mogu da postignu veliki napredak u budućnosti. Naveo je da hrabri potezi predsednika Tokajeva na izgradnji infrastrukture i novih auto-puteva kojima će za 900 kilometara da se skrati tzv. srednji koridor, znače i za Srbiju u budućnosti jer jednim delom kojim ide preko Azerbejdžana i Turske, dolazi do Sofije, a drugim delom do Bukurešta.

- Multivektorski pristup, politika dobrih odnosa sa svima je politika koju je veoma teško voditi. To je neretko hod po izuzetno tankoj žici - rekao je Vučić Tokajevu, i poručio mu da se nada da će imati priliku da mu makar deo gostoprimstva uzvrati u najskorije vreme u Srbiji, kao i da ga očekuje na "Ekspu 2027" u Beogradu.

Kazahstanski predsednik istakao je da je Srbija pouzdan partner ove zemlje na Balkanu:

- Imamo saradnju i u međunarodnim organizacijama i zahvalni smo na podršci Srbije našim međunarodnim inicijativama, a naravno mi ćemo nastaviti da radimo dalje zajedno sa misijom Srbije u UN na suštinskim međunarodnim pitanjima.

Tokajev je ukazao da je Vučićeva poseta od izuzetnog značaja i da dodatno podstiče tradicionalne prijateljske odnose dveju zemalja. Dodao je i da je sa Vučićem imao sveobuhvatne razgovore o saradnji u saobraćaju, logistici, energetici, industriji, poljoprivredi, informacionim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji kao i saradnji u oblasti kulture.

Orden zlatnog orla

TOKAJEV je juče Vučiću uručio najviše državno priznanje Kazahstana Orden zlatnog orla u znak, kako je naveo na svečanoj ceremoniji u predsedničkoj palati "Akorda", poštovanja, prijateljstva i zahvalnosti srpskom predsedniku i narodu. Vučić je rekao da je ovo odlikovanje velika čast i privilegija, ali i obaveza da vredno radi kako bi saradnju dve zemlje podigao na najviši nivo.
- Priznanje je dodeljeno ne samo zbog razvijanja našeg međusobnog prijateljstva, već i zbog načina na koji sam čuvao interese svoje zemlje u teškim trenucima. Zahvalio sam predsedniku Tokajevu i ljudima u Kazahstanu što su to prepoznali. To je orden koji jesam ja lično dobio, suštinski ga je dobila država Srbija i to ne bih mogao bez građana - kazao je Vučić.

- Kad je reč o sektoru energetike, dogovorili smo se da intenziviramo saradnju u iskopavanju i obradi kritičnih minerala i da doprinesemo proizvodnji, ispitali smo mogućnosti za razmenu iskustava u oblasti nuklearne energije koja bi se koristila u mirnodopske svrhe - ocenio je predsednik Kazahstana.

Naglasio je da je njegova zemlja spremna da učestvuje na "Ekspu 2027" u Beogradu i da podeli svoja iskustva. Zaključio je i da su predsednik Vučić i on razmenili stavove i o međunarodnim i regionalnim pitanjima i pogoršanju globalne geopolitičke situacije i rastućem broju konflikata uz ocenu da su stavovi naših zemalja slični.

- Smatramo da Povelja UN i principi međunarodnog prava moraju strogo da se poštuju. Svaki konflikt treba da se reši diplomatskim sredstvima i dijalogom. Takođe smo se dogovorili da nastavimo sa zajedničkim zalaganjima na međunarodnom nivou kako bismo efikasno zajedno radili i kako bismo dali aktivan doprinos garantovanju mira i stabilnosti.

Vučić se juče sastao i sa premijerom Kazahstana Olžasom Bektenovom, sa kojim je obišao vojnu izložbu u okviru fabrike "Beskaru", koja zajedno sa srpskim "Jugoimportom" proizvodi samohodnu haubicu "nora" i borbeni avion "soko".

Na sastanku sa Bektenovom razmatrana je realizacija potpisanih sporazuma i budući projekti, kao i mogućnost unapređenja saradnje u oblasti vojne industrije, koji bi doprineli modernizaciji i snaženju odbrambenih kapaciteta Srbije.

- Od zvaničnika Kazahstana tražio sam pomoć i podršku u oblasti nuklearne energije. Ta zemlja planira izgradnju tri nuklearne elektrane, sa Rusijom, Kinom i nekom od zapadnih zemalja, ima mnogo uranijuma, galijuma i rezervi uglja za narednih 250 godina.
Vučić je posetu Kazahstanu završio obilaskom Međunarodnog finansijskog centra i Međunarodnog centra za veštačku inteligenciju na prostoru gde je održan "Ekspo 2017", a koji je transformisan u moderni centar poslovanja, nauke i turizma.nD. 

