Košarka

JOKIĆ JE ZBOG OVOGA POBESNEO: Sramno ponašanje košarkaša Oklahome (VIDEO)

Časlav Vuković

28. 02. 2026. u 08:18

SRPSKI košarkaš odigrao je još jednu neverovatnu utakmicu u NBA ligi, ali nije samo to obeležilo meč njegovog Denvera i Oklahome.

ЈОКИЋ ЈЕ ЗБОГ ОВОГА ПОБЕСНЕО: Срамно понашање кошаркаша Оклахоме (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube/Chaz NBA

Naime, dvojica igrača Tandera nesportski i veoma bezobrazno poneli su se prema asu Negetsa.

Naime, u prvoj četvrtini Šej Gildžus-Aleksander namerno ga je gađao loptom i tom prilikom je zaradio tehničku.

Potom je u poslednjem periodu Lu Dort ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga laktom. Zbog toga je dobio isključenje. Jokiću je pao mrak na oči zbog poteza Kanađanina, odmah se zaleteo na njega, ali igrači oba tima su reagovali i smirili situaciju. 

Uprkos svemu ovome, Somborac je upisao novi tripl-dabl od 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija.

