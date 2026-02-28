JOKIĆ JE ZBOG OVOGA POBESNEO: Sramno ponašanje košarkaša Oklahome (VIDEO)
SRPSKI košarkaš odigrao je još jednu neverovatnu utakmicu u NBA ligi, ali nije samo to obeležilo meč njegovog Denvera i Oklahome.
Naime, dvojica igrača Tandera nesportski i veoma bezobrazno poneli su se prema asu Negetsa.
Naime, u prvoj četvrtini Šej Gildžus-Aleksander namerno ga je gađao loptom i tom prilikom je zaradio tehničku.
Potom je u poslednjem periodu Lu Dort ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga laktom. Zbog toga je dobio isključenje. Jokiću je pao mrak na oči zbog poteza Kanađanina, odmah se zaleteo na njega, ali igrači oba tima su reagovali i smirili situaciju.
Uprkos svemu ovome, Somborac je upisao novi tripl-dabl od 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
