PROTERUJU MONAHE DA PREOTMU I NAŠE CRKVE: Kurtijev zakon o strancima pogađa sveštenstvo SPC i instrument je verskog rata

SUDSKI poziv gradonačelniku Severne Mitrovice Milanu Radojeviću zbog postavljanja banera sa ćiriličnim natpisom "Mir Božji - Hristos se rodi" u severnom delu grada gde većinom žive Srbi i najavljena primena Kurtijevog tzv. zakona o strancima od 15. marta jasno pokazuju da separatistička administracija u Prištini, vodi i verski rat protiv Srpske pravoslavne crkve i srpskog življa na Kosovu i Metohiji.

Novosti

Dok Eparhija raško-prizrenska upozorava da ovakav zakon, bez jasnog prelaznog perioda i realnih mehanizama za zaštitu ugrožava osnovna prava Srba na obrazovanje, rad i nesmetan život te da krši verske i nacionalne slobode, naši sagovornici primećuju da ova situacija podseća na model iz Crne Gore, gde hiljade Srba decenijama nemaju državljanstvo i gde administrativne mere stalno dovode do ugrožavanja opstanka srpskih institucija.

Sada se, dodaju analitičari, taj kalup primenjuje i na KiM, tako da sveštenici, monasi profesori Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, lekari i hiljade Srba koji od pamtiveka žive na KiM, mogu biti proglašeni "stranim državljanima", proterani ili sa zabranom ulaska, dok se crkve i škole postepeno prazne. To nije primena zakona, već instrument administrativnog i verskog pritiska, plan da se srpski narod primora na odlazak sa KiM i da se poništi njegovo prisustvo u sopstvenoj zemlji.

Iz Eparhije raško-prizrenske navode da posebno osetljivim smatraju najave o strogim rokovima za prijavu adrese boravišta i mogućim sankcijama, uključujući zabranu ulaska:

- Rigidna i ishitrena primena pravila dovela bi do nesagledivih posledica, te pozivamo sve nadležne da pokažu odgovornost i da se kroz dijalog i praktična rešenja izbegne bilo kakva primena koja bi imala negativan i diskriminatoran efekat po srpsku zajednicu.

Istoričar Aleksandar Raković ocenjuje za "Novosti" da najavljena stroga primena tzv. Zakona o strancima predstavlja nastavak institucionalnog pritiska na Srbe na KiM, uz jasno određene mete. Prema njegovim rečima, ova mera će se najpre odnositi na srpsko sveštenstvo i monaštvo, njihove porodice, kao i na deo zaposlenih na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici i određeni broj lekara.

TV Pink fotoskrin Aleksandar Raković

- Mislim da je fokus najpre na Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a potom i na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Namera je da se Srbi prinude da prihvate status "stranaca" na KiM ili da se izazove njihov odlazak. U krajnjoj liniji, mogu im jednostavno ne odobriti boravak i poručiti da tamo nemaju šta da traže - upozorava Raković.

Vulin: Prekinuti dijalog OSNIVAČ Pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da je tzv. Zakon o strancima koji Priština pokušava da nametne, veoma opasan antisrpski zakon. On smatra da treba prekinuti briselski dijalog, koji je "potpuno besmislen". - Možemo da blokiramo administrativne prelaze, da zabranimo prelazak bilo kom vozilu sa šiptarskim tablicama osim za nosioce srpskih dokumenata, naše službe mogu da javno targetiraju pojedince koji su nosioci antisrpske politike, možemo da blokiramo sve sporazume bezuslovno dok se ne formira ZSO i dok ne počne dijalog konkretno na ove teme, možemo da uradimo mnogo stvari. Ovo je pitanje da li će Srba na KiM biti ili ih neće biti. A ne bude li Srba na KiM, nisu nam potrebne ni EU ni ZSO.

On dodaje da bi u takvom scenariju srpski manastiri mogli da ostanu ispražnjeni, što bi, kako tvrdi, otvorilo prostor za njihovo preuzimanje.

- Ako zakon stupi na snagu od 15. marta i odmah počne da se primenjuje, stvoriće se nova atmosfera nesigurnosti. Srbi bi mogli da budu izloženi ekspresnim prekršajnim postupcima, proterivanjima i zabranama ulaska. To bi dodatno pojačalo osećaj pravne neizvesnosti i pritiska - smatra on.

Odgovarajući na pitanje da li u savremenoj evropskoj praksi postoji sličan primer da se zajednica koja vekovima živi na određenom prostoru administrativnim merama dovodi u poziciju pravne nesigurnosti, Raković ukazuje na situaciju u Crnoj Gori.

- Tamo i danas postoji veliki broj Srba koji decenijama žive tu, a nemaju državljanstvo. Procenjuje se da ih je oko 30.000. Istovremeno, Srbima iz Crne Gore koji žive u Srbiji onemogućeno je da dobiju crnogorsko državljanstvo. To je varijacija na temu onoga što se sada najavljuje na KiM.

Simić: Strašan scenario ČLAN Predsedništva Srpske liste Igor Simić kaže da ovo nije samo puka primena zakona, već plan da se svi koji su preživeli egzodus proteraju primenom propisa, koji će značiti da decu odvajaju od roditelja i pocepaju hiljade srpskih porodica. - Od 1.180 nastavnika i saradnika Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištima u Kosovskoj Mitrovici, njih 550 nema kosovska dokumenta. Imamo strašan scenario na pomolu - upozorio je Simić.

Raković smatra da između Podgorice i Prištine postoji podudarnost u modelu postupanja, sračunato na postepeno slabljenje srpskog prisustva.

- Dok je u Crnoj Gori broj Srba bio dovoljan da se organizovano suprotstave pokušajima ugrožavanja Crkve, na Kosovu i Metohiji je to znatno teže, jer nema dovoljno ljudi koji bi mogli fizički da stanu u odbranu svetinja. Zato su administrativne mere posebno opasne - zaključuje Raković.