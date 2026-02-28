Svet

PRVE SLIKE I SNIMCI IZ TEHERANA: Gust dim se nadvio nad gradom, eksplozije odjekuju prestonicom (FOTO/VIDEO)

В.Н.

28. 02. 2026. u 08:03

Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana.

ПРВЕ СЛИКЕ И СНИМЦИ ИЗ ТЕХЕРАНА: Густ дим се надвио над градом, експлозије одјекују престоницом (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: X Printskrin/Mahmood

 Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cele zemlje. Širom izraelskih gradova već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Upućen je apel građanima da se odmah sklone u skloništa.

Izvori iz Teherana izveštavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom.

Prema izveštajima iranskih medija, tri eksplozije čule su se u samom centru Teherana. Agencija Fars navodi da su primljeni izveštaji o nekoliko projektila koji su pogodili oblast "Republika" u glavnom gradu Irana.

Internetom se šire snimci sa lica mesta. Kako se može videti sa snimaka, gust dim se diže iznad Teherana. Kako se širi društvenim mrežama, pohođeni su trg Tohid, kao i centar grada.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEMAJU NIKAKVA PRAVA NA NJEGOVO DELO: Hrvati IZGUBILI spor protiv Tomine udovice, sudili se 35 leta

"NEMAJU NIKAKVA PRAVA NA NjEGOVO DELO": Hrvati IZGUBILI spor protiv Tomine udovice, sudili se 35 leta