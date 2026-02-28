PRVE SLIKE I SNIMCI IZ TEHERANA: Gust dim se nadvio nad gradom, eksplozije odjekuju prestonicom (FOTO/VIDEO)

Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana.

Foto: X Printskrin/Mahmood

Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cele zemlje. Širom izraelskih gradova već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Upućen je apel građanima da se odmah sklone u skloništa.

Izvori iz Teherana izveštavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom.

عکسهایی از برادرم دریافت کردم که حدود نیم ساعت است که اسرائیل در حال بمباران مناطق گوناگونی در تهران است، میدان توحید و مرکز شهر pic.twitter.com/KC01BVXclf — Mahmood (@MalekiMaleki12) February 28, 2026

Prema izveštajima iranskih medija, tri eksplozije čule su se u samom centru Teherana. Agencija Fars navodi da su primljeni izveštaji o nekoliko projektila koji su pogodili oblast "Republika" u glavnom gradu Irana.

Internetom se šire snimci sa lica mesta. Kako se može videti sa snimaka, gust dim se diže iznad Teherana. Kako se širi društvenim mrežama, pohođeni su trg Tohid, kao i centar grada.

(Telegraf)