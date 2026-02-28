OD DANAS TOPLO, A OD 8. MARTA NEOČEKIVANI PREOKRET: Metorolozi upozoravaju - preti nam ova vremenska pojava

PREMA prognozama, mart neće biti topao, a već na početku i u trećoj dekadi se očekuje sneg.

Foto: Tanjug

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će posle hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura ićiće od -3 do 4 °C, a najviša će biti od 11 do 16 °C.

Takođe u narednim danima, početkom marta jutra će biti sveža, ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i relativno toplo u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 13 do 18 °C.

Samo se u ponedeljak i sredu posle podne i uveče očekuju prolazna naoblačenja koja će tek ponegde usloviti slabu kišu.

Temperature u martu

U sezonskoj prognozi RHMZ-a navodi se da će mart biti blaži i prosečno vlažan mesec sa mogućim umerenim jutarnjim mrazevima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.1 stepen - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 39 mm.

Biće "baba Marte"

Ivan Ristić je u emisiji "Novo jutro" najavio prve padavine i to za Dan žena:

- Temperature će uglavnom biti između 10 i 15 stepeni početkommarta. Na zapadu Srbije može bti i više. Na istoku malo hladnije. Nazire se promena vremena i to baš za osmi mart. Nešto se za osmi mart dešava, mislim da opet može da bude neko zahlađenje, odnosno, može da dođe i do snega ali to nije još uvek sigurno - kaže Ristić i dodaje:

- Za sada je do osmog marta lepo vreme, dosta sunca bez padavina. Baba marta uvek može da nas iznenadi, može biti oko dana žena ili druge dekade marta. Temperature od 25 + stepeni će biti tek u trećoj dekadi juna. Krajem marta će biti mnogo toplije.

Što se tiče planina, tvrdi da će se na Kopaoniku sneg zadržati još nekoliko meseci, a da je upravo u martu najbolje vreme za skijanje.

Superćelijske oluje

Kako navodi, obilnih padavina propraćenih vetrom, pod nazivom "superćelijske oluje", se ne mogu predvideti unapred, već dvega dva tri dana ranije:

- U julu se obično vrate superćelijske oluje. U Njujorku je trenutno jak ciklon, njima tako lako dođe taj vazduh, dok nama Karpati prave zaštitu. Jug Evrope je bio pošteđen do sada. Mi ove godine nismo osetili zimu, ali mislim da će narednih godina biti sve jače - ispričao je Ristić.

(Kurir)

