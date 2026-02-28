UHAPŠEN ACO ĐUKANOVIĆ: Bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon pretresa porodične kuće
LISICE na ruke stavljene su mu nakon što je policija pretresom porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.
Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz više izvora.
Prema istim informacijama, bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon što je policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.
Imovina Đukanovića pretresana je od juče oko 13 časova do kasno u noć.
Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice.
Pretres je počeo tek nakon što su se pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), naoružani dugim ciljevima, a jedna grupa i sa sredstvom za nasilno razbijanje vrata u rukama, formacijski rasporedili na svim ulazima u zgradu.
“Vijesti” nezvanično saznaju da su u neke prostorije policajci ušli nasilno - obijanjem vrata.
Prethodno, pripadnici PJP pretresli su i deo obezbeđenja Đukanovićeve Prve banke, čija se poslovnica nalazi u pomenutoj zgradi.
Nakon završenog pretresa u Podgorici, inspektori su krenuli ka Nikšiću, gde je satima prije toga bila opkoljena kuća Đukanovića u naselju Rastoci.
Nezvanični podaci govore da su svjedoci na pretresu u Nikšiću bili Miodrag Daka Davidović i Miodrag Ivanović, a navodno je, nešto oko 21 sat, u kuću u Rastocima došla i Đukanovićeva sestra, advokatica Ana Đukanović.
Aco Đukanović je najveći akcionar Prve banke (oko 41,5 odsto). Banka je godinama bila u fokusu javnosti zbog državne pomoći 2008, kasnijih sumnji u način vraćanja tog novca, kao i zbog supervizorskih mera i poslovnih pokazatelja posljednjih godina.
Brat bivšeg višestrukog premijera i predsednika države Mila Đukanovića nedugo nakon izbora 2020. godine preselio se u Luksemburg, potom u Italiju. Prema saznanjima “Vijesti”, pre nekoliko dana je stigao u Crnu Goru.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
CRNOGORSKA POLICIJA NASTAVLjA AKCIJU: I u Rastocima pretres kuće Đukanovića
27. 02. 2026. u 19:35
UMESTO RASPRAVE - HAOS: U Skupštini Crne Gore dan protekao u znaku incidenta u režiji opozicije
27. 02. 2026. u 18:09V.K.
ULAGANjE U TIVATSKI I PODGORIČKI AERODROM: Za razvoj više od 21 milion evra
27. 02. 2026. u 16:37
MLADIĆ PRETUKAO VIŠE LjUDI, PA IZVADIO NOŽ: Odranije poznat policiji
27. 02. 2026. u 15:47
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)