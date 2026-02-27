"ŽELIM I BOGU SE MOLIM DA SE OPORAVI": Predsednik Vučić izrazio zabrinutost zbog zdravstvenog stanja Ivice Dačića
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Astane u Kazahstanu, gde je prokomentarisao i zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
- Ja sam u stalnom kontaktu sa ministrom zdrvalja, neću da smaram lekare direktno. Noćas čim sletim u Beograd, ću da odem do bolnice. Nema tu promena, stanje je stabilno, sa jedne strane to je dobro, ali očekivali smo brže i bolje promene. Još ne mogu da se ustanove sasvim razlozi. Plašimo se da ima još nešto što ne vidimo. Ja nisam lekar, to je sve što mogu da kažem. Hoću da vidim večeras da li se uopšte budio i kako to ide. Veoma sam zabrinut. Želim i bogu se molim da se oporavi. Pri tome svakako situacija nije jednostavna - rekao je predsednik Vučić.
