ZELENSKI PORUČIO RUTEU: Spremnost Rusije da okonča rat zavisi od Amerike

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obavestio je generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o sastanku ukrajinskog tima sa američkom stranom i pripremi trilateralnog formata.

Foto: Profimedia/ilustracija

"Razgovarao sam sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Obavestio sam ga o sastancima našeg tima sa američkom stranom i pripremi trilateralnog formatu. Važno je da iskreno želimo da okončamo ovaj rat i da činimo sve da to učinimo, a u mnogo čemu zavisi od Amerike da li će Rusija biti spremna da okonča rat. Potrebni su pravi mir i bezbednost. Hvala ti Mark na podršci, nastavićemo da koordiniramo", naveo je Zelenski na Telegramu.

Kako je preneo Ukrinform, predsednik SAD Donald Tramp je tokom telefonskog razgovora sa Zelenskim u sredu izrazio želju da se rat što pre okonča.



(Tanjug)