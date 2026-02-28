ZELENSKI BI NUKLEARNE PROJEKTILE: Rado bih prihvatio nuklearno oružje od Britanije i Francuske, ne damo Slavjansk i Kramatorsk

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da bi "rado" prihvatio nuklearno oružje od Francuske i Velike Britanije, ali da nije bilo takvih ponuda.

Foto telegram/RTNEWS

-Rado bih prihvatio nuklearno oružje od Britanije i Francuske ali nisu ga ponudili, rekao je Zelenski u intervjuu za Skaj njuz.

Na pitanje da prokomentariše ruske tvrdnje da će Francuska i Velika Britanija isporučiti nuklearno oružje Kijevu, Zelenski je rekao da kada Rusija ne uspe na bojnom polju, počinje da traži nuklearno oružje" u Ukrajini.

-Nažalost, u Ukrajini nema nuklearnog oružja... Znate sve okolnosti kada je Ukrajina imala nuklearno oružje, a kada ga više nije imala - i zahvaljujući kome i kako se to dogodilo, rekao je Zelenski i ocenio da su takve izjave sredstvo pritiska i deo "priprema za trilateralni sastanak".

Naglasio je da je ruska retorika o "nuklearnom oružju" opasna i izrazio nadu da će druge zemlje, posebno nuklearne sile, odgovoriti.

Ukrajinski lider je rekao da je spreman da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali da neće odustati od teritorije.

On je pozvao administraciju u Vašingtonu da pooštri sankcije protiv članova porodica ruskog rukovodstva i da Ukrajini obezbedi naprednije oružje, tvrdeći da bi samo povećani pritisak naterao Moskvu da ozbiljno shvati pregovore.

Zelenski je poručio da će učiniti sve da postigne mir, napominjući da SAD imaju moć da okončaju rat, "ali moraju da izvrše veći pritisak na Moskvu".

-Sjedinjene Države su još jače nego što misle o sebi. I ja zaista tako mislim. I zaista vrše pritisak na Putina . Mogu da zaustave ovaj rat, istakao je.

Na pitanje da li Ukrajina može da dobije rat, Zelenski je rekao da to zavisi od toga šta se smatra pobedom.

-I, zaista je veoma teško govoriti o teritorijama. Pre svega, kako vratiti svu zemlju za danas, to je veoma teško. I biće previše gubitaka ljudskih života... Ali šta je dobro što Rusija to ne može da uradi na bojnom polju. Zato oni ne pobeđuju, a mi ne gubimo, dodao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, crvena linija bi bila predaja gradova Slavjansk i Kramatorsk.

-To je naša teritorija i zvuči neverovatno čudno zašto moramo da se povučemo sa naše zemlje? Zašto su je okupirali, našu zemlju, a niko ih ne može isterati. Ako se povučemo sa ove teritorije, kao što ste rekli, na primer, iz Slavjanska upravo u ovom trenutku, 200.000 ljudi koji su sada tamo okupiraće Rusi i ukoliko nisu spremni da budu ruski narod, ubiće ih ili će ih gurnuti na front ili će ih gurnuti u zatvor, naveo je Zelenski.

On je govorio i o svom odnosu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, rekavši da taj odnos "nije jednostavan", ali je naglasio da odnos Ukrajine ide dalje od "ličnosti".

Ukrajinski predsednik je govorio o ličnim izazovima, nakon nekoliko godina sukoba sa Rusijom, priznajući da nije "najbolji otac".

-Tokom rata nisam najbolji otac...jer nemam previše vremena za svoju decu. Ja sam predsednik Ukrajine, ne poredim svoj posao...jer je moj izbor... dužnost. Moj izbor je Ukrajina. Zato sam rekao da nisam dobar otac tokom rata, rekao je Zelenski.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"