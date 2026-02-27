"ŠTA JE, BRE, OVO LJUDI" Vučić o projektu Jadar: Čujete sad će da kopaju litijum, ali ništa dok je Vučić na vlasti, narode, pamet u glavu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kazahstana gde je prokomentarisao projekat Jadar.

Foto: Jutjub printskrin

Na pitanje da prokomentariše navode da "od projekta Jadar nema ništa dok je Vučić na vlasti", predsednik kaže:

- Do juče su govorili da sam ubica Srbije, zato što hoću litijum, da hoću da potrujem našu decu narandžastom vodom, da će da stavljaju specijalni šampon, a vodu će iz flaše da koriste, da ne bi koristili narandžastu vodu, do toga da sam sada ja kriv zato što se litijum ne iskopava. Naglasio sam vam bezbroj puta. Stvari su toliko perverzno-inverzne, da vi više ne znate šta da uradite. To je kao kada vam kažu - Vučić je uništio obrazovanje. Pa nisam ja deci rekao da ne idu u školu. Ja sam hteo da dovedemo najbolj kampuse, najbolje strane fakultete, da budu konkurencija, da se takmičimo u znanju. Sve bismo franšize doveli u Beograd. Da nam deca ostaju u zemlji. Oni su rekli - to ne valja, ajde sad da te srušimo, jer bi ti da otmeš naše privilegije, jer mi 3o godina živimo kao bubreg u loju, uzimamo para koliko nam treba, niko nam ne kontroliše ove posebne prihode, pa nećeš ni ti. Sada ćemo sve studente i druge da okrenemo protiv tebe. Kažu - uništena je Peta beogradska. Pa jesam ja deci rekao da ne idu u školu. Mi smo imali tri meseca zaustavljenu Petu beogradsku, zbog toga što su neki roditelji rekli deci - nemojte da idete u školu, zato što niste vi izabrali tog razrednog starešinu. Šta je bre ovo ljudi? Jeste vi čuli za zemlju gde ljudi protestuju protiv akvarijuma? Zašto? Zato što je nekome tako dunulo. Samo da se Srbija uništi. Sad čujete - oni će da kopaju litijum, ali nema kopanja dok je Vučić na vlasti. Samo, narode, pamet u glavu. Slušajte šta govore, gledajte šta rade. Samo da vidite kako je sve jedna velika prevara, prevara ogromnih razmera, koja je služila samo da bi Srbija bila srušena. Ništa više od toga.