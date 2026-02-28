IZRAEL NAPAO IRAN! Prema zvaničnom saopštenju izraelskog Ministarstva odbrane, akcija je preduzeta kao "preventivni korak"

IZRAELSKI ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.

Foto: X Printskrin/Mahmood

Prema zvaničnom saopštenju izraelskog Ministarstva odbrane, akcija je preduzeta kao "preventivni korak" u cilju neutralisanja neposrednih pretnji po bezbednost države Izrael.

Neposredno nakon potvrde o napadima, ministar Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cele zemlje. Izraelske obaveštajne službe procenjuju da je masovan uzvratni udar Teherana "pitanje trenutka", a veruje se da će Iran koristiti rojeve dronova i balističke projektile.

Širom izraelskih gradova već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Komanda unutrašnjeg fronta uputila je hitan apel građanima da se odmah upute u skloništa i prate dalja uputstva, naglašavajući da opasnost od vazdušnih udara ostaje kritična do daljeg.

JUST IN - Israel strikes targets in central Tehran, Iran. — Disclose.tv (@disclosetv) February 28, 2026

Istovremeno, izvori iz Teherana izveštavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom. Iako detalji o pogođenim metama još uvek pristižu, jasno je da su izraelski avioni probili iransku protivvazdušnu odbranu, gađajući strateške pozicije u centru grada.

Svet sa velikom zabrinutošću prati situaciju, dok region stoji na ivici totalnog rata.

(Telegraf.rs/Klix)

