NATO DRŽAVA HITNO DIGLA BORBENE AVIONE: Stravične eksplozije u Kijevu i širom Ukrajine, ima mrtvih i ranjenih (VIDEO)
TOKOM noći 22. februara prijavljeno je više eksplozija u Kijevu, pri čemu su jedna osoba i dete povređeni u obližnjim predgrađima, nakon što je Rusija lansirala balističke rakete na Ukrajinu.
Prve eksplozije odjeknule su oko 4 časa po lokalnom vremenu, prema izveštaju novinara sa terena. Nove detonacije čule su se oko 4:30 časova.
- Neprijatelj napada prestonicu balističkim naoružanjem. Molimo vas da ostanete u skloništima dok se ne oglasi signal za prestanak opasnosti - izjavio je šef Kijevske gradske vojne administracije, Timur Tkačenko.
Vazdušna uzbuna proglašena je u 3:56 časova, a potom je proširena na celu Ukrajinu u 4:47 časova, nakon poletanja ruskih bombardera, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo. Dodatne eksplozije čule su se u Kijevu oko 5:13 časova.
Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, saopštio je da su "dve žrtve - žena i dete - prebačeni iz predgrađa u bolnicu u Kijevu".
Gađane su i vojna i energetska infrastruktura u Ukrajini i Kijevu.
Reakcija Poljske
Kao odgovor na ruske napade, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći podiglo borbene avione radi zaštite poljskog vazdušnog prostora.
- Dežurni borbeni avioni i avion za rano upozoravanje su podignuti, a sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji dovedeni su na najviši nivo pripravnosti - navodi se u saopštenju.
Nastavak napada na civilnu infrastrukturu
Rusija redovno napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene objekte i energetsku mrežu, dok nastavlja rat.
U napadu ruskog drona u Sumskoj oblasti na severoistoku Ukrajine poginula su dva brata i jedan bračni par, dok je u raketnom napadu oštećen proizvodni pogon američke multinacionalne kompanije Mondelez International, saopštile su vlasti 21. februara.
Guverner Sumske oblasti, Oleh Hrihorov, naveo je da su dva brata najpre ranjena eksplozivnom napravom koju je ispustio dron i prevezena u bolnicu.
- Na putu ka bolnici, Rusi su namerno napali vozilo hitne pomoći udarnim dronom - dodao je on.
U drugom ruskom napadu, braća su poginula.
(Kyiv Independent)
