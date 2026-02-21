ZABORAVITE F-35 ILI F-47 TU JE BELI CAR: Da li se Kina igra sa SAD ko Regan sa SSSR ili je Baidi “prava stvar” (VIDEO)

„BELI CAR“ je konceptualna maketa kineskog lovca šeste generacije „svemir-vazduh“ u punoj veličini, predstavljenog na aeromitingu u Džuhaju 2024. godine, dizajniranog da predstavi tehnološki napredak Pekinga u njegovoj vazduhoplovnoj industriji.

Međutim, mnogi analitičari su skeptični prema njegovoj izvodljivosti i smatraju ga propagandom, navodeći nedostatke u dizajnu i nedostatak operativnih prototipova. A nakon što je zvanično „otkriven“ na aeromitingu u Džuhaju, nestao je. I ni kineska vojska ni mediji ga od tada nisu pomenuli.

Baidi je navodno koncept lovačkog aviona šeste generacije koji je razvila kineska Korporacija za vazduhoplovnu industriju (AVIC). Dizajniran je kao integrisani svemirsko-vazdušni lovac. Baidi je deo projekta Nantijanmen, sveobuhvatnog programa istraživanja svemirske tehnologije koji spaja maštu sa naprednom tehnologijom. Ovaj projekat, koji je kreirao AVIC Global, uključuje mnoge nove vojne koncepte, kao što su svemirski lovci Baidi i Sjuannv.

Kineska pretnja je stvarna. Kina je brzo proširila svoju vojsku i eksponencijalno napredovala u pomorskim i vazduhoplovnim snagama u rekordnom roku. Međutim, neki skeptici veruju da Kina samo igra igre sa SAD kako bi izgledala bliže vazdušno-svemirskom lovcu šeste generacije nego što zapravo jeste.

Tokom Hladnog rata, Ronald Regan je razbio Sovjetski Savez tako što je naveo Sovjete da pokušaju da izgrade toliko novih programa naoružanja kako bi držali korak sa SAD da je to dovelo do bankrota njihove ekonomije.

Sa već preopterećenim nacionalnim budžetom, SAD imaju dug od 36 biliona dolara. Iako su Ilon Mask i DOGE pronašli sve više i više rasipničkog trošenja, ima još mnogo toga da se uradi. Da li Si Đinping igra istu igru predstavljajući lovac koji je više blef nego stvaran?

Ako je to slučaj, onda se Kina igra sa SAD, i mi smo upali u isti trik kao i Sovjetski Savez tokom Reganovih godina.

Međutim, da li je Baidi zaista prvi put poleteo krajem decembra zajedno sa lovcem pete generacije J-20 Majti Dragon? Ili je ovo bila još propaganda?



BLIŽI POGLED NA LOVAC “BELI CAR”

Maketa prikazana u Kini je nesumnjivo impresivna. Beli Car ima bezrepi, dijamantski oblik trupa i krila. Baidi ima poboljšane funkcije stelt-a ugrađene kako bi se izbeglo otkrivanje radarom. Odeljak za oružje je izdužen kako bi se smestile hipersonične rakete sa nuklearnim glavama.

Ovaj dizajn bi Kinu stavio u ravan ili ispred programa lovaca sledeće generacije za vazdušnu dominaciju (NGAD) američkog vazduhoplovstva, koji će biti njegov glavni konkurent u budućem borbenom scenariju.

Za razliku od sistema za borbu protiv satelita, protivsatelitskog oružja, hipersoničnih raketa sposobnih za nošenje nuklearnog oružja, pa čak i sistema usmerene energije (lasera), Baidi je dizajniran za operacije na bliskim visinama. To je drugi avion šeste generacije koji leti nakon stelt bombardera B-21 Rejder.

-Izgleda da je avion opremljen i bočnim i gornjim usisnicima vazduha, glavnim podvozjem sa dvostrukim podvozjem i podeljenim vazdušnim kočnicama ili flaperonima, što ukazuje na njegove napredne aerodinamičke i performansne karakteristike, prema EurAsianTimes-u.



BELI CAR JE NAPRAVLjEN ZA BRZINU I STELT

Elegantne i aerodinamične linije ističu prioritet PLAAF-a prema stelt tehnologiji: „Šiljati, zaobljeni nos lovca je pažljivo projektovan da seče vazduh sa minimalnom turbulencijom, dok se njegov ukupni oblik besprekorno stapa sa nebom. Poklopac kabine aviona ima tamni, višesekcijski dizajn, verovatno slojevit da bi se smanjili reflektujući potpisi.“

Sa svojim dijamantskim oblikom trupa, Baidi je napravljen za brzinu.

Glavni konstruktor kompanije Chengdu Aerospace procenio je početkom 2024. godine da bi Peking mogao da pokrene operativnu platformu šeste generacije do 2035. godine.

VAZDUHOPLOVNI ANALITIČARI KRITIKUJU „MAKETU“ BELOG CARA

Ruben Džonson ima skoro četiri decenije iskustva u analizi stranih sistema naoružanja. I on ne veruje da je „Beli car“ legitiman stelt lovac 6. generacije. U stvari, upravo je suprotno.

-Mnogo toga sugeriše da Beli car nije ni blizu pravog dizajna, napisao je. -Prvo, avion nikada ne bi imao nivo smanjenja radarskog preseka koji je potreban modernom lovcu. Avion bi trebalo da bude stelt, ali njegove prednje i zadnje kontrolne površine bi na kraju postale glavni radarski reflektori.

-U međuvremenu, krila aviona su premala za avion koji treba da pokrije domete koje bi ova vrsta platforme bila potrebna za let.

-Jedno tumačenje je da dizajneri pokušavaju da koriste centralni deo trupa kao deo područja krila – pametan koncept dizajna koji je tim u Saabu koristio sa najnovijim lovcem JAS-39E/F.

Drugi američki mediji su sa značajnim skepticizmom dočekali kinesko hvalisanje. Vašington post je u članku od 14. novembra naveo američke vazduhoplovne stručnjake koji su odbacili tvrdnje o svemirskim letovima kao neverovatne, tvrdeći da je tehnologija za održavanje lovca u orbiti udaljena još decenijama.

Popularni mehanik je bio još oštriji u svojim kritikama, nazivajući Belog cara „kosmičkom šalom“ i sugerišući da je to namerna taktika Pekinga da projektuje sliku tehnološke dominacije.

U članku je citiran bivši zvaničnik Pentagona koji je tvrdio da pravi napredak Kine leži negde drugde, ne u lažnim svemirskim lovcima, već u dokazanim platformama poput J-20, pete generacije stelt dizajna, i da napreduje sa J-35A, pomorskom/dvostrukom varijantom.

Takođe se navodi da Kina razvija Čengdu J-36, tromlazni avion bez repa sa dijamantskim dvostrukim delta krilom, koji navodno ima dva operativna prototipa.

Dok Kinezi vole da se hvale novim dizajnima (od kojih su mnogi zaista impresivni), „Beli car“ se ne uklapa u tu naraciju. Kao što je rekao dr Brent Istvud, „Avion ne prolazi test ispitivanja (The Sniff Test).“





(19fortyfive.com/Stiv Balestrijeri)

