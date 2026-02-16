DVOSTRUKA IGRA VAŠINGTONA Petričković: Izjava Rubija da SAD i Evropa treba da budu zajedno nije želja Amerike

PROFESOR na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Milan Petričković rekao je danas da se iza izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da "SAD i Evropa treba da su zajedno" i da sarađuju, krije dvostruka igra i da je to samo forma diplomatske izjave a ne stvarno želja Amerike.

Petričković je za Tanjug ocenio da je suština svega sadržana u onom drugom delu govora Marka Rubija na Konferenciji, oko nužnosti menjanja odnosa Amerike u svakom segmentu od zajedničkih interesa, geostrategijskih pozicioniranja, političkih odluka i svega budućnosti što će, smatra on, biti na štetu Evropljana a u korist Amerikancima.

- Ne postoji više ta doktrina milosti prema Evropi ili bilo kojem drugom, kako su i sami rekli, već je ekonomski parametar šta je za Ameriku korisno. Rubio je napravio vrlo zanimljivu paralelu kada je rekao da se Amerikanci osećaju kao deca evropskih roditelja. Ja bih tu dodao da postoji motiv oca ubistva te dece, s obzirom na to da ne štede dojučerašnje saveznike već imaju jasnu doktrinu koja je za Evropljane porazna - izjavio je on.

Govoreći o translatlantskom partnerstvu i odnosu SAD i EU, Petričković je rekao da je partnerstvo Amerike i EU vrlo poljuljano, i dodao da sve što SAD trenutno rade u cilju odbrane američkih nacionalnih interesa i bezbednosti vrlo često ide na štetu drugih država, u ovom slučaju Evrope. Prema njegovoj oceni, novo najavljeno vrednosno oblikovanje na planetarnom nivou i spasavanje civilazacije je zapravo spasavanje američkih interesa gde se polako Evropljani puštaju niz vodu uvođenjem visokih carina i zahtevom za veće izdvajanje za odbranu.

- Ta ekonomska komponenta i militaristički momenat će uvek biti primarni i jedini američki interes, i da će do jučerašnji saradnici biti kolateralna šteta i gubitnici. Za njih je ključna odbrana, ekonomski interes, stabilnost američke ekonomije, razrešavanje njihovih unutrašnjih pitanja odakle će se te nove geostrategijske sfere iz ugla Amerike procenjivati, i neće se više ići na tu kartu američke žrtve. Onaj ko bude poslušan u odnosu na Ameriku i poslušao njene principe, taj će biti valjani partner -naveo je on.

Petričković smatra da svako ko bude hteo da štiti vlastite interese, a ne američke, on će u očima SAD biti "ljuti neprijatelj" i neko koga Amerika više neće uvažavati ni u vrednosnom, političkom, geostrategijskom ili bilo kojem drugom smislu.

Na pitanje kakvu cenu za evropske ekonomije predstavlja insistiranje SAD na jedinstvenom frontu prema Rusiji i Kini, Petričković je rekao da je to vrlo negativno po evropske ekonomije jer Amerika koristi tzv. oblik proksi delovanja da drugi budu njihovi pioni u jačanju američkih interesa.

Napomenuo je da je evropska privreda dosta nazadovala i oslabila zbog velike količine novca koju su upumpavali u odbranu Ukrajine, ali zbog toga što više nemaju jeftine energente iz Rusije, već sada energente nabavljaju po mnogo višim cenama.

- Loša strategija i loši proračuni Evropljana koji su učinjeni na ishod sukoba u Ukrajini, gde se mislilo da će se to brzo završiti i da će Rusija biti destabilizovana i lako dovedena za pregovarački sto da joj se nametnu rešenja, je dosta koštalo Evropu. Sve ono što im Amerikanci budu nametnuli će biti na štetu Evropljana, a u korist Amerike - ocenio je on.

Odgovarajući na pitanje kojim mehanizmima Evropa može da zaštiti sopstvenu bezbednost i politički uticaj, u slučaju odbijanja američkog kursa, Petričković je napomenuo da Evropa ima vrlo ograničene mehanizme za zaštitu sopstvene bezbednosti i uticaja jer Amerika i dalje finansira više od 75 odsto odbrambenih snaga na teritoriji Evrope.

- Ta militarizacija i retorika definitivnog obračuna sa Rusijom, zatim i pripremanje čitave zdravstvene zaštite i skloništa, ide u pravcu da Evropljani pucaju iz praznog pištolja - dodao je on.

Evropljanima je vrlo slaba koncepcija odbrane i teritorijalne bezbednosti iz razloga što ključne konce povlači Amerika, istakao je Petričković i poručio da bi za Evropu bilo veoma značajno da se više pozabavi tom odbrambenom strategijom.

On smatra da za to trenutno Evropa nema potencijala i da je to sada jedino moguće samo ako im Amerikanci potpuno okrenu leđa i Evropljani ostanu potpuno sami.

(Tanjug)

