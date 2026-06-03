STIGLA REAKCIJA KREMLJA: Rusija o napadu ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg
REAKCIJA Rusije na udare Oružanih snaga Ukrajine na Sankt Peterburg izvedene jutros, biće sistemskog karaktera, kao što je ranije saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Mogu da kažem da se Specijalna vojna operacija nastavlja upravo kako do ovakvih udara ne bi dolazilo - poručio je.
Kako je ranije saopštila pres-služba administracije gradonačelnika, ukrajinski dronovi napali su objekte infrastrukture u nekoliko delova Sankt Peterburga, a ima i povređenih, piše RT Balkan.
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