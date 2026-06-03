Svet

STIGLA REAKCIJA KREMLJA: Rusija o napadu ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg

В. Н.

03. 06. 2026. u 11:49

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REAKCIJA Rusije na udare Oružanih snaga Ukrajine na Sankt Peterburg izvedene jutros, biće sistemskog karaktera, kao što je ranije saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

СТИГЛА РЕАКЦИЈА КРЕМЉА: Русија о нападу украјинских дронова на Санкт Петербург

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

- Mogu da kažem da se Specijalna vojna operacija nastavlja upravo kako do ovakvih udara ne bi dolazilo - poručio je.

Kako je ranije saopštila pres-služba administracije gradonačelnika, ukrajinski dronovi napali su objekte infrastrukture u nekoliko delova Sankt Peterburga, a ima i povređenih, piše RT Balkan.

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Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.

02. 06. 2026. u 20:42

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