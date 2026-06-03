STRAVIČNO NEVREME KOJE JURI KA SRBIJI POTOPILO HRVATSKU: Izdato hitno upozorenje, temperatura pala za 10 stepeni (VIDEO)
JAKO grmljavinsko nevreme zahvatilo je delove Jadrana, a u ranim popodnevnim satima nakon Zadra, premestilo se na šire područje Splita. Velika količina kiše u kratkom vremenu stvorila je bujice u više delova grada, piše "Dalmacija danas".
Kako javljaju lokalni mediji, podaci s meteoroloških stanica pokazuju nezapamćene anomalije za ovo doba godine. Na pojedinim lokalitetima kiša je pala više nego što u proseku padne tokom celog juna, koji klimatski već pripada letu. Obilne padavine donele su i pad temperature vazduha, ponegde i za čak 10 stepeni.
Do 12:30 časova na području Solina palo je 50 litara kiše po kvadratnom metru. Nakon toga silovito kišno nevreme zahvatilo je Split i okolinu, zbog čega su brojne saobraćajnice završile pod vodom.
Policija poziva na oprez
PU splitsko-dalmatinska upozorila je da su putevi mokri i klizavi te savetuje vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima.
Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na putevima, kao i pojava odrona. Policija je objavila da je na nekoliko deonica u Splitu i Solinu primila dojave o izletanju poklopaca šahtova i o odronu na Starom kliškom putu.
Nadležne službe su na terenu i saniraju posledice nevremena.
U samom gradu Splitu ulice su poplavljene, automobili zaglavljeni.
- Pada već gotovo dva sata. Ne može se voziti jer su ulice potpuno poplavljene, a kiša toliko jako pada da ne vidimo ništa pred sobom - ispričao je jedan čitalac za portal "24sata".
Saobraćaj je jako usporen
Saobraćaj se odvija otežano. Na ulazu u Split iz pravca Stobreča vozilo se brzinom do 20 kilometara na sat, a vidljivost je bila gotovo nikakva.
Vozačima se savetuje dodatna opreznost jer su putevi pod vodom, a bujice su se pojavile u svim delovima grada.
(Index)
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