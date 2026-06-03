Svet

JEZIVA PORUKA STIGLA GRAĐANIMA KIJEVA: Sprema se pakao, Rusi stižu

Симеуновић А. Милош

03. 06. 2026. u 16:30

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UZBUNA za vazdušni napad proglašena je u sredu u Kijevu i nizu regiona Ukrajine, pokazuju podaci sa onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju.

ЈЕЗИВА ПОРУКА СТИГЛА ГРАЂАНИМА КИЈЕВА: Спрема се пакао, Руси стижу

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Prema onlajn mapi, trenutno se signal za vazdušni napad čuje u Kijevu, Kijevu, Žitomiru, Černigovu, Sumi, Čerkasima, Poltavi, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine.

 

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