JEZIVA PORUKA STIGLA GRAĐANIMA KIJEVA: Sprema se pakao, Rusi stižu
UZBUNA za vazdušni napad proglašena je u sredu u Kijevu i nizu regiona Ukrajine, pokazuju podaci sa onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju.
Prema onlajn mapi, trenutno se signal za vazdušni napad čuje u Kijevu, Kijevu, Žitomiru, Černigovu, Sumi, Čerkasima, Poltavi, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine.
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