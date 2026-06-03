(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Objavljen snimak stravičnog ukrajinskog zločina u DNR
OSAM osoba poginulo je kada je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je šef republike Denis Pušilin.
- Udarni dron izveo je napad na autobus Moskva-Simferopolj u Jenakijevu. - napisao je Pušilin na platformi Maks.
Ruski mediji objavili su snimak zločina VSU.
Preporučujemo
KREMLj OTKRIO: O čemu će govoriti Putin na forumu u Sankt Peterburgu
03. 06. 2026. u 13:46
"POZIV NA OVAKAV SKUP SE NE OBIJA" Dodik o forumu u Sankt Peterburgu
03. 06. 2026. u 11:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa
NAJBOLjA teniserka planete Arina Sabalenka neće se takmičiti u završnici Rolan Garosa.
03. 06. 2026. u 15:48
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)