Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Objavljen snimak stravičnog ukrajinskog zločina u DNR

Novosti online

03. 06. 2026. u 16:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OSAM osoba poginulo je kada je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je šef republike Denis Pušilin.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Објављен снимак стравичног украјинског злочина у ДНР

Foto: Printskrin

- Udarni dron izveo je napad na autobus Moskva-Simferopolj u Jenakijevu. - napisao je Pušilin na platformi Maks.

Ruski mediji objavili su snimak zločina VSU.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ARAKČI TVRDI: Iran izvodi napade u samoodbrani
Svet

0 0

ARAKČI TVRDI: Iran izvodi napade u samoodbrani

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da oružane snage te zemlje izvode napade "u samoodbrani", na lokacije koje Sjedinjene Američke Države "mogu da koriste za napad na civilne brodove i kršenje primirja".

03. 06. 2026. u 18:43

Politika
Tenis
Fudbal
GOTOVO JE! Dušan Vlahović više nije igrač Juventusa

GOTOVO JE! Dušan Vlahović više nije igrač Juventusa