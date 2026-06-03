"POGODILI SMO, HVALA VOJNICIMA": Hitno se oglasio Zelenski, šta će na ovo reći Putin?
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je uspešno uništenje naftnog terminala u Sankt Peterburgu.
Postignuti su pozitivni rezultati naših dugoročnih udara snaga SBU, DGS, SSO, GUR i GPSU, objavio je Zelenski na Telegramu, naglasivši da su važni ciljevi na ruskoj teritoriji pogođeni sinoć.
"Među njima je i naftni terminal u Sankt Peterburgu. Udaljenost od naše ukrajinske granice do ovog ruskog naftnog objekta, koji se koristi u vojne svrhe, je približno 1.100 kilometara. Čisto vojni ciljevi u bazi Kronštat su takođe postignuti", naglasio je predsednik.
Dodao je da je pogođena još jedna meta, fabrika u Tambovskoj oblasti koja se bavi proizvodnjom ruskog oružja. Udaljenost od linije fronta je skoro 600 kilometara.
"Hvala našim vojnicima na njihovoj preciznosti. Ukrajinski plan dugoročnih sankcija se sprovodi tačno onako kako je potrebno da bi se doneo mir", rekao je Zelenski.
(Unijan)
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